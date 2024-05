Joe Bastianich lascia L’Isola dei Famosi: “Controlli medici”

Joe Bastianich ha lasciato L’Isola dei Famosi. Il famosissimo ex giudice di Masterchef, ma soprattutto imprenditore nel settore alimentare, è stato sottoposto a dei controlli medici. Ha avuto un malore che lo ha costretto a chiedere l’intervento dei sanitari. Il suo allontanamento è momentaneo, ma non si escludono decisioni drastiche.

Joe Bastianich, malore

Per il momento l’addio di Joe Bastianich a L’Isola dei Famosi è momentaneo, ma la situazione è in corso di valutazione. Il reality Mediaset ha diramato un comunicato ma a spiegare nel dettaglio ai naufraghi, e dunque ai telespettatori, cos’è accaduto è stata Valentina Vezzali.

La campionessa di scherma ha infatti assistito alla scena in prima persona. In attesa della diretta di stasera, lunedì 13 maggio, e dunque delle parole di Vladimir Luxuria e magari dello stesso Bastianich, la sua versione è l’unica ufficiale.

La Vezzali ha descritto una notte d’inferno per il povero Joe, in preda al vomito. Non ha chiuso occhio a causa della farina, che non è stato in grado di digerire evidentemente. Non è la prima volta che il concorrente è costretto a lasciare la Playa per recarsi in clinica per dei controlli medici. Qualcosa che è già accaduto infatti a inizio maggio. Una situazione che non aiuta di certo il corpo a resistere allo stress della fame.

Considerando la debilitazione generale, una notte trascorsa a vomitare, dunque a perdere liquidi, potrebbe avere un impatto molto gravoso. Per questo motivo non si esclude del tutto l’ipotesi di un addio definitivo. Sarà cruciale il parere dei medici ma, al tempo stesso, la volontà dell’ex di Masterchef.

Le anticipazioni del 13 maggio

È stata proprio la campionessa a suggerire a Joe Bastianich di sottoporsi a dei controlli: “Stanotte è stato davvero male. Ha vomitato l’anima e l’hanno portato via”. È stata al suo fianco in questa fase, fino a che non è giunta la troupe. Gli ha suggerito di farsi controllare, magari in maniera approfondita. Il vomito potrebbe infatti essere soltanto un sintomo.

Non un’edizione particolarmente fortunata, la prima di Vladimir Luxuria. Ci sono stati addii volontari e un’eliminazione forzata, quella di Francesco Benigno, che ancora fa discutere (lui). Proprio nel momento in cui stano per arrivare forze nuove, però, ecco il crollo di Joe Bastianich, tra i beniamini del pubblico.

Nella puntata di stasera, lunedì 13 maggio, spazio a Dario Cassini, Linda Morselli e Karina Sapsai, che arricchiranno le fila dei naufraghi. Tra le anticipazioni spazio anche a una sorpresa per Samuel Peron da parte di Tania Bambaci. Quest’ultima è infatti giunta in Honduras per riabbracciarlo.

Al netto del fatto che in questa stagione i diretti Italia-Honduras paiono sprecarsi, ci sarà modo anche di avere un chiarimento (forse condito da polemica) con Rosanna. Lei aveva infatti parlato di un presunto flirt tra Peron e Greta Zuccarello. Proprio Rosanna e Samuel, insieme con Artur, sono inoltre al televoto e, dunque, a rischio eliminazione.