Marco Morandi e Sabrina Laganà si separano: “Fine di una storia lunga 23 anni”

Una vita complessa, quella di Marco Morandi, che ha dovuto fare i conti con un cognome ingombrante. Riuscire a trovare la propria strada quando si ha un padre tanto amato come Gianni Morandi, che si è poi costretti a condividere con l’Italia intera, non è cosa semplice.

A ciò si aggiunge la difficoltà di riuscire a emergere, con il confronto che rischia di diventare schiacciante. È l’arma più usata dagli hater, che sui social spesso lo tormentano. Nel corso della sua vita, però, ha saputo trovare la sua via, soprattutto grazie alla splendida famiglia creata.

Il tempo però corrode anche le cose più belle e, nel corso dell’intervista concessa al Corriere della Sera, scopriamo che Marco Morandi e Sabrina Laganà non sono più una coppia. Un dolore vivo, il loro, considerando come tutto si stia svolgendo proprio ora. Il loro amore si è trasformato in altro, mutando nel tempo e spingendoli su percorsi differenti. Non è però mai diventato odio e, cosa cruciale per il rispetto di ciò che è stato e per i loro tre figli, il divorzio che stanno affrontando si poggia su basi civili.

Marco Morandi, la fine del suo matrimonio

Un’intervista a tutto tondo, quella di Marco Morandi, che ha dedicato poche parole al vivo dolore che alberga dentro di lui. La lunga storia d’amore con sua moglie Sabrina Laganà ha avuto inizio nel 1999. Al tempo il figlio di Gianni Morandi aveva appena 25 anni.

Da allora sono trascorsi circa 13 anni prima di convolare a nozze, celebrate nel 2012. In questo lasso di tempo hanno vissuto a pieno, formando una famiglia. La sua Sabrina ha infatti dato alla luce Jacopo, Leonardo e Tommaso. La vita è però fatta di ostacoli e spesso siamo incapaci di evitarli. Hanno lottato per restare insieme, per riuscire a ricucire gli strappi creatisi, ma alla fine sono stati costretti a fronteggiare la realtà delle cose: “Ci siamo appena lasciati. Siamo nel mezzo di una separazione molto civile, rispettosa e serena. Insieme abbiamo costruito tanto”.

Il messaggio di sua moglie

Vivere fianco a fianco con una persona per 23 anni non è qualcosa che si può o si vuol cancellare. Marco Morandi e Sabrina Laganà hanno scelto di condividere il loro percorso di vita insieme. Il fatto che tutto ciò abbia avuto una fine anticipata rispetto a quelle promesse fatte nel 2012 non sporca minimamente il matrimonio vissuto.

L’amore muta ma resta e, come dimostrano le parole di lei su Instagram, l’attenzione dei due è rivolta principalmente ai tre figli: “Per quanto si cerchi di fare il tutto nel modo più civile e pacifico possibile, trattasi comunque della fine di una relazione lunga 23 anni, che porta down e angosce spesso difficili da gestire nel contesto di una vita che prosegue indipendentemente dal tuo dolore. Al netto di tutto ciò, la nostra unione ha dato alla luce tre forme splendide di umanità, che restano la nostra priorità assoluta. In questo intento, non ci siamo mai persi. Adesso vediamo cosa ci aspetta. Confido sempre in quella luce in fondo al tunnel. Bisogna amare la vita più della sua logica”.