Francesca, la sorella di Caterina Balivo identica a lei

Caterina Balivo è uno dei volti più noti e amati della tv italiana. La bellissima conduttrice campana, classe 1980, ha una famiglia splendida. Fondamentali nella sua vita sono le due sorelle. Sarah, che si è sposata il 18 luglio 2020 nell’incantevole cornice dell’isola di Favignana, e Francesca.

La seconda delle sorelle Balivo, originaria di Aversa, vive a Napoli. Esattamente come Sarah, architetto e interior designer di talento, Francesca Balivo ha scelto di intraprendere una strada professionale diversa da quella del mondo dello spettacolo. La sorella dell’ex conduttrice di Vieni da Me è medico pediatra.

Le due sorelle sono molto unite. A dimostrarlo ci hanno pensato gli scatti dei giorni successivi al matrimonio di Sarah, quando Caterina Balivo ha pubblicato diverse foto e Stories con Francesca come protagonista. Tra queste, spicca senza dubbio il mix di scatti ricordo delle tre sorelle felici nei giorni dei rispettivi matrimoni.

Francesca Balivo, infatti, oltre ad essere medico è anche moglie e mamma. La sorella della splendida conduttrice campana è infatti sposata con Pietro Nocera, laureato in Economia Aziendale e proprietario di un cash and carry di famiglia a Melito di Napoli. La coppia ha accolto nel luglio 2016 il piccolo Domenico, che la celebre zia ha definito in un post di Instagram “un futuro conduttore”.

Tornando a Francesca Balivo, ricordiamo che è presente su Instagram con un profilo seguito da oltre 9mila persone. Nonostante non pubblichi post dal 2018, la sorella minore di Caterina Balivo ha comunque condiviso diversi contenuti nel corso degli anni. Stiamo parlando di foto che la ritraggono assieme al consorte, di ricordi dei suoi viaggi in giro per il mondo e di istantanee dedicate al suo lavoro speciale con i bambini.

Non c’è che dire: Francesca Balivo assomiglia tantissimo alla sorella maggiore. Mora come Caterina, di cui è stata ospite qualche anno fa nello studio di Detto Fatto, condivide con lei non solo il cognome ma anche un sorriso solare che conquista tutti.

Come già accennato, i fan della ex ‘padrona di casa’ di Vieni da Me hanno avuto la possibilità di ammirarlo nei contenuti pubblicati da Caterina durante il ‘dietro le quinte’ del matrimonio di Sarah, che Francesca ha seguito con grande dedizione, dimostrando che le sorelle Balivo sono unite da un legame indissolubile.