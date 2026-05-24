Ascolti TV del 23 maggio, i Pooh sfidano Carlo Conti. E non c’è storia tra Scotti e De Martino

Una prima serata a suon di musica con i Pooh e la finale di Dalla Strada al Palco, ma non è mancata la sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti

IPA Stefano De Martino conduce Affari Tuoi

Un sabato sera ricco di musica, quello andato in onda il 23 maggio. La sfida degli ascolti si è consumata tra la finale di Dalla Strada al Palco – Special, in onda su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti, e Pooh 60 – La nostra storia, lo speciale di Canale 5 dedicato alla celebre band italiana, andato in scena nella splendida cornice dell’Arena di Verona e condotto da Michelle Hunziker.

La programmazione ha avuto un occhio di riguardo anche per gli amanti dei film, a cominciare da Rai 2 che ha trasmesso Il traditore, biopic sul pentito di mafia Tommaso Buscetta, magistralmente interpretato da Pierfrancesco Favino. Un ottimo modo per celebrare la Giornata Nazionale della Legalità nel giorno della strage di Capaci, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone e i membri della sua scorta.

E mentre su Rete 4 andava in onda il sempreverde Lo chiamavano Trinità… con i mitici Bud Spencer e Terence Hill, Italia 1 proponeva il film Belle & Sebastien. Unica voce fuori dal coro, Rai 3 ha trasmesso una nuova puntata di Sapiens – Un solo pianeta, condotto dal geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi.

Come di consueto, non è mancato il faccia a faccia tra Stefano De Martino e Gerry Scotti, i re indiscussi dell’Access Prime Time con i rispettivi programmi. Mentre Affari Tuoi si è concluso con un nulla di fatto per la pacchista del Friuli-Venezia Giulia Virginia che, accompagnata dal fidanzato Gabriele, è tornata a casa a mani vuote, dall’altra parte La Ruota della Fortuna ha ospitato in studio la foodblogger Benedetta Rossi, per presentare il suo nuovo libro dedicato all’orto e certamente imperdibile per fan e appassionati.

Prima Serata, testa a testa tra Pooh e Dalla Strada al Palco – Special

Ad avere la meglio nel testa a testa degli ascolti di questa prima serata è stata la finale di Dalla Strada al Palco – Special, vinta dal giovane sassofonista Alfio Russo, che ha tenuto incollati al piccolo schermo 2.569.000 telespettatori, pari al 20.2% di share. La serata speciale Pooh 60 – La nostra storia dall’Arena di Verona ha totalizzato 2.011.000 telespettatori, con share del 18.1%.

Chi ha preferito dedicarsi ai film in programmazione, invece, ha scelto Lo chiamavano Trinità… su Rete 4 con 916.000 spettatori (6.6%), seguito da Il traditore su Rai 2 con 687.000 spettatori (5.1%) e Belle & Sebastien su Italia 1 con 591.000 spettatori (4.1%). Su Rai 3 Sapiens – Un solo pianeta è stato visto da 477.000 telespettatori (3.5%), su La7 In Altre Parole di Massimo Gramellini da 1.030.000 spettatori (6.7%) nella prima parte e 552.000 spettatori (4.3%) nella seconda parte. Infine, su Tv8 la Formula 1 ha tenuto incollati al piccolo schermo 301.000 spettatori (2.1%) con le qualifiche del Gran Premio del Canada, mentre 444.000 spettatori (3.3%) ha scelto Accordi e Disaccordi.

Nell’Access Prime Time trionfa Gerry Scotti

La vera sfida degli ascolti si gioca, però, sui dati dell’Access Prime Time in cui a contendersi lo scettro sono stati, come di consueto, Gerry Scotti e Stefano De Martino. Nessuna differenza abissale per questa sera, ma ad avere la meglio è stata La Ruota della Fortuna su Canale 5, arrivata a 4.056.000 telespettatori con il 26.3% di share. Affari Tuoi su Rai 1 si è dovuto “accontentare” di 3.870.000 spettatori (25.5%).

Il TG2 Post di Rai 2 è stato seguito da 357.000 spettatori (2.3%), mentre su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha sbaragliato la concorrenza con 805.000 spettatori (5.4%). Su Rai 3 è andato in onda Fin Che la Barca Va con 527.000 telespettatori (3.6%), 4 di Sera Weekend su Rete è stato visto da 4 704.000 spettatori (4.9%) nella prima parte e da 574.000 spettatori (3.7%) nella seconda parte. Infine, su Tv8 4 Ristoranti ha totalizzato 377.000 telespettatori (2.7%) e Fratelli di Crozza sul NOVE è stato seguito da 375.000 telespettatori (2.5%).

Gli ascolti TV del Preserale

Infine, i dati del Preserale, fascia dominata in questo sabato 23 maggio da Marco Liorni su Rai 1: L’Eredità – La Sfida dei 7 ha totalizzato 2.013.000 spettatori pari al 21.1% di share, mentre L’Eredità ha raggiunto 2.956.000 spettatori pari al 25.5% di share. Gli sta dietro Canale5 con Avanti il Primo! Story (1.287.000 – 14.8%) e Avanti un Altro! Story (1.930.000 – 18%).

Dribbling su Rai 2 ha totalizzato 301.000 spettatori (3.5%), seguito da F.B.I. (321.000 spettatori – 3.1% nel primo episodio e 409.000 – 3.2% nel secondo episodio). Su Italia 1 Studio Aperto Mag è stato visto da 359.000 spettatori (3.6%) e Hawaii Five-0 da 461.000 spettatori (3.6%).

TGR informa su Rai 3 è stato visto da 1.463.000 telespettatori pari al 12.4% di share, Blob da 616.000 telespettatori col 4.7% di share. I fedelissimi de La Promessa su Rete 4 sono stati 814.000 spettatori (6.3%), mentre su La7 Padre Brown è visto da 72.000 spettatori (0.9%) nel primo episodio, 82.000 spettatori (1%) nel secondo episodio e 94.000 spettatori (0.9%) nel terzo episodio. Infine, la Formula 1 su Tv8 ha coinvolto 672.000 telespettatori con l’8.1% di share, mentre Little Big Italy sul NOVE ha raggiunto 197.000 telespettatori (1.9%).