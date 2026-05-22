Ascolti tv del 21 maggio, debutta Enrico Papi. Ma la vera sfida è per Stefano De Martino

Su Italia 1 ha debuttato Enrico Papi con "Sarabanda Celebrity". Ma a incollare allo schermo sono De Martino e Gerry Scotti: tutti gli ascolti tv

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Stefano De Martino

Ci si sta avviando verso l’estate e anche i palinsesti televisivi si stanno adeguando: nessuna grande fiction o spettacolo nuovo in prima serata. Fa eccezione Enrico Papi che su Italia 1 ha debuttato con Sarabanda Celebrity.

Rai 1 ha mandato in onda il film Un futuro aprile, dopo il flop di Comandante, mentre Canale 5 ha proposto Forbidden Fruit.

Su Rai 2 e Rai 3 abbiamo ritrovato i consueti appuntamenti, rispettivamente con Ore 14 Sera e Splendida Cornice dove Geppi Cucciari. Mentre su Rete 4 è tornato Dritto e Rovescio e su La7 Piazzapulita.

Dunque, la vera sfida televisiva per lo share resta quindi quella dell’access prime time che vede in lotta continua Stefano De Martino che su Rai 1 ha condotto Affari Tuoi e Gerry Scotti al timone de La Ruota della Fortuna su Canale 5. I due presentatori sono ormai testa a testa e ogni giorno il confronto si fa sempre più serrato, solo impercettibili differenze nello share li divide.

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 21 maggio