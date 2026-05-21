Un posto al sole, le anticipazioni del 22 maggio 2026: Alberto è ormai compromesso

Alberto è sempre più invischiato nella relazione con Anna e Rossella è messa duramente alla prova: trama di "Un posto al sole" del 22 maggio

Ufficio stampa Rai Alberto e Anna, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del venerdì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di venerdì 22 maggio 2026.

Nella puntata precedente del 21 maggio 2026

Giovedì 21 maggio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Rendendosi conto che Anna è in pericolo, Alberto corre a casa sua per tentare di salvarla e la porta in ospedale; l’emergenza rischia però di far emergere la loro relazione segreta. Manuela non si spiega il motivo del silenzio del padre e Serena, sentendosi responsabile e sotto pressione, decide di contattare Monica per appurare la verità sul suo passato rapporto con Maurizio. Rosa rivede Pino e i due sembrano ritrovare l’antica complicità.

Anticipazione della puntata del 22 maggio 2026

Alberto è sempre più invischiato nella complicata relazione con Anna, mentre Rossella si trova alle prese con un dilemma etico che la mette profondamente alla prova. Dopo il confronto con la madre, Serena si confida con Filippo rivelando tutta la sua preoccupazione per Manuela. Intanto Damiano e Manuel si accordano per un innocente raggiro ai danni di Rosa, ma tra lo scooter che non parte e i troppi pensieri che affollano la mente della donna, la sua reazione potrebbe essere negativa.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 18 al 22 maggio.