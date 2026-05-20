Un posto al sole, le anticipazioni del 21 maggio 2026: Alberto d’urgenza in ospedale

Torna l’appuntamento del giovedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di giovedì 21 maggio.
Nella puntata precedente del 20 maggio 2026
Mercoledì 20 maggio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Alberto fatica a togliersi dalla testa Anna e proverà nuovamente a contattarla. Decisa a tutto pur di guadagnare punti agli occhi di Leo, Cristina è pronta a mettersi anche contro i genitori. Roberto, intanto, ignaro dell’accordo tra Marina e Mori, mette pressione a Michele per realizzare una trasmissione uguale a quella in onda sulla radio rivale.
Anticipazione della puntata del 21 maggio 2026
Rendendosi conto che Anna è in pericolo, Alberto corre a casa sua per tentare di salvarla e la porta in ospedale; l’emergenza rischia però di far emergere la loro relazione segreta. Manuela non si spiega il motivo del silenzio del padre e Serena, sentendosi responsabile e sotto pressione, decide di contattare Monica per appurare la verità sul suo passato rapporto con Maurizio. Rosa rivede Pino e i due sembrano ritrovare l’antica complicità.
Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 18 al 22 maggio.