Un posto al sole, le anticipazioni del 21 maggio 2026: Alberto d’urgenza in ospedale

Anna è in pericolo e Alberto corre da lei e la porta in ospedale col rischio di far scoprire la relazione: trama di "Un posto al sole" del 21 maggio

Ufficio stampa Rai Alberto, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del giovedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di giovedì 21 maggio.

Nella puntata precedente del 20 maggio 2026

Mercoledì 20 maggio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Alberto fatica a togliersi dalla testa Anna e proverà nuovamente a contattarla. Decisa a tutto pur di guadagnare punti agli occhi di Leo, Cristina è pronta a mettersi anche contro i genitori. Roberto, intanto, ignaro dell’accordo tra Marina e Mori, mette pressione a Michele per realizzare una trasmissione uguale a quella in onda sulla radio rivale.

Anticipazione della puntata del 21 maggio 2026

Rendendosi conto che Anna è in pericolo, Alberto corre a casa sua per tentare di salvarla e la porta in ospedale; l’emergenza rischia però di far emergere la loro relazione segreta. Manuela non si spiega il motivo del silenzio del padre e Serena, sentendosi responsabile e sotto pressione, decide di contattare Monica per appurare la verità sul suo passato rapporto con Maurizio. Rosa rivede Pino e i due sembrano ritrovare l’antica complicità.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 18 al 22 maggio.