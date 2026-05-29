Un posto al sole, le anticipazioni dell’1 giugno 2026: Alberto va alla ricerca di Anna

Ufficio stampa Rai Alberto e Anna "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del lunedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di lunedì 1 giugno 2026.

Nella puntata precedente del 29 maggio 2026

Venerdì 29 maggio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Dopo aver letto un messaggio di Vanni, Raffaele, geloso, litiga con la moglie e la tensione nella coppia esplode. Rosa dovrà fare molta attenzione a non accumulare altre assenze alla scuola serale, per non perdere l’anno. Michele sottopone a Rossella, Silvia e Nunzio un comico che ha scovato per il nuovo programma radiofonico da inserire in palinsesto e che, a suo dire, è veramente eccezionale.

Anticipazione della puntata dell’1 giugno 2026

Alberto confida a Niko l’intenzione di cercare Anna nel casale di campagna di sua madre, mentre Gianluca rischia di scoprire la relazione tra il padre e la ragazza. In procinto di partire per la Spagna, la crisi tra Raffaele e Ornella si fa sempre più aspra. Rendendosi conto che Michele sta per compiere un grosso passo falso con Ferri, Silvia farà di tutto per impedirglielo.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dall’1 al 5 giugno.