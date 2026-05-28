Un posto al sole, le anticipazioni del 29 maggio 2026: cresce la tensione e Raffaele esplode

Ufficio stampa Rai Raffaele, Un posto al sole

Torna l’appuntamento del venerdì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di venerdì 29 maggio 2026.

Nella puntata precedente del 28 maggio 2026

Giovedì 28 maggio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Nonostante stia per partire con Raffaele, Ornella è sempre più in sintonia con Vanni, che continua a tentarla con la proposta di andare in Argentina. Stefano è deciso a riconquistare Greta. Marina decide di intervenire per aiutare Cristina a superare le tensioni con i genitori. Diviso tra la paura di ferire Gianluca e il desiderio di riconquistare Anna, Alberto vivrà un momento di profonda crisi. Nel frattempo Renato si prepara alla riunione di condominio, chiedendosi se riuscirà a diventare amministratore.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 25 al 29 maggio.

Anticipazione della puntata del 29 maggio 2026

Dopo aver letto un messaggio di Vanni, Raffaele, geloso, litiga con la moglie e la tensione nella coppia esplode. Rosa dovrà fare molta attenzione a non accumulare altre assenze alla scuola serale, per non perdere l’anno. Michele sottopone a Rossella, Silvia e Nunzio un comico che ha scovato per il nuovo programma radiofonico da inserire in palinsesto e che, a suo dire, è veramente eccezionale.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 25 al 29 maggio.