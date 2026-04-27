Il Salone del Mobile 2026 e il Fuorisalone hanno chiuso da poco i battenti, segnando un anno positivo di affluenza e ritorno economico totale.

IPA Il Salone del Mobile e il Fuorisalone 2026 si sono chiusi con bilancio positivo, segno che la Design Week è una macchina che funziona

Il Salone del Mobile 2026 e il Fuorisalone hanno da pochi giorni chiuso il sipario, registrando un bilancio positivo. Si parla di numeri da record per questa Design Week, con una crescita non solo di affluenza, ma anche un aumento dell’indotto economico totale.

Da anni il capoluogo milanese ci dimostra che la macchina organizzativa dietro la Settimana del Design funziona a dovere. Ma in questo settore c’è sempre una grande prudenza nel cantare vittoria, quantomeno prima di avere sotto mano i dati reali.

Dal 2019, un anno d’oro per gli eventi meneghini legati a design e architettura, ad oggi, i ritmi sono cambiati. Il 2020 ha infatti segnato un blocco delle attività, con il post pandemia che ha portato qualche strascico nelle edizioni successive.

Per questo vedere numeri in crescita costante è un toccasana, segno che i fari mondiali sono di nuovo puntati su Milano e gli eventi del Salone. Ma allora, cosa dicono i dati per questa 64° edizione appena conclusa?

Salone del Mobile 2026 e Fuorisalone: il bilancio

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La Design Week meneghina si divide tra Fiera Rho, dove ha luogo il Salone del Mobile e le attività nei district del centro, dove va in scena il Fuorisalone. E i dati 2026 non mentono: per il primo si contano 316.342 presenze, con un incremento del +4,5% rispetto al 2025.

Per il secondo l’affluenza registrata è stabile, affermandosi sui 500mila visitatori, mantenendo il trend dell’ultimo biennio. Il 2026 però ha visto un incremento del 10% del numero degli eventi proposti: 1850 per quest’anno, rispetto ai 1667 di quello passato.

Ma la vera chicca di questa edizione, come accennato, sta nell’impatto economico generale registrato. Si parla di 255 milioni di euro per il 2026, il 14,7% in più rispetto al 2025. A trainare l’economia il settore hospitality e servizi ricettivi, con il relativo aumento dei prezzi.

Il mondo degli affitti brevi ha visto infatti balzare il canone medio settimanale a 4570 euro, contro i 3500, massimo 4000, degli anni passati. Lo stesso dicasi per gli hotel, con una tariffa media a notte di 803 € nel 2026, contro i 747 del 2025.

Design Week 2026: qualche curiosità

La 64esima edizione del Salone del Mobile ha introdotto una serie di novità per adattarsi meglio alle richieste del mercato. E così, bentrovata alla sezione Salone Raritas, dedicata al design da collezione, con pezzi unici e di antiquariato.

Non solo, il 2026 era l’anno di EuroCucina con EuroBagno, le biennali degli anni pari, che si alternano con EuroLuce in quelli dispari. Per quest’anno la domotica e l’intelligenza artificiale sono state il focus dei nuovi sistemi per il risparmio idrico degli ambienti.

Al Fuorisalone hanno invece catturato lo sguardo una serie di installazioni diventate subito virali. Nel distretto 5VIE, Alma Water – La stanza del Mare, ha trasformato gli spazi urbani i una location suggestiva, per vivere un’esperienza sensoriale a tema acquatico.

L’Osservatorio Astronomico di Brera ha invece ospitato l’installazione Immaginario Marziano, immergendo il visitatore in scenari futuristici in ambienti ultraterreni. Ma ha fatto incetta di scatti anche Blooming Imperfection in zona Portanuova.

Qui, l’artista e designer Andrea Olivari ha messo in scena un vivace percorso fatto di organi umani scolpiti e decorati, connessi a pensieri, emozioni e sensazioni.