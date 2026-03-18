Milano Design Week 2026, date e zone coinvolte

Quali sono le date e gli eventi da non perdere per la Milano Design Week 2026, con il Salone del Mobile e il Fuorisalone

IPA Milano Design Week 2026

Dal 20 al 26, la Milano Design Week è l’appuntamento immancabile per scoprire arte, design e molto altro per le strade, cortili, spazi industriali, quartieri interi. La Fiera di Milano-Rho ospita la 64ª edizione del Salone del Mobile con oltre 1.900 espositori da 32 paesi (in partenza dal 21 aprile). Due eventi (insieme al Fuorisalone), un’unica settimana, una città che non sembra mai la stessa. Il tema scelto quest’anno è “Essere Progetto”: un modo concreto per ripensare il design come un processo e un modo di stare in un mondo che in parte è dominato dall’Intelligenza Artificiale.

Gli eventi della Milano Design Week si distribuiscono in tutta la città, dai quartieri storici alle zone più periferiche, e ogni anno alcune aree si confermano protagoniste, ma non mancano affatto delle sorprese inaspettate.

Il punto di riferimento è Brera, con il Brera Design District che anche per il 2026 ospita alcune delle installazioni più attese, tra cui quelle di Interni Materiae: un progetto della rivista Interni realizzato in collaborazione con Audi, con circa 40 installazioni diffuse in diversi punti della città. Due delle location principali si trovano proprio in zona Brera: l’Orto Botanico di via Fiori Oscuri e gli spazi di Eataly Milano Smeraldo.

Tortona è il distretto più rodato, quello in cui orientarsi è più facile e l’offerta è sempre densa. Il Superstudio Più è una certezza, ma quest’anno si aggiungono due il Superstudio Maxi in Barona e il Superstudio Village a Bovisa, dedicato ai talenti emergenti.

A Porta Venezia vale la pena fermarsi per due ragioni molto diverse tra loro: Ikea presenta Food for Thought, un progetto su design e quotidianità domestica che va ben oltre il catalogo (e parla proprio di noi, di come mangiamo e viviamo gli spazi), e Sara Ricciardi firma The Sensory Lab per Eccentrico: uno spazio in cui la ceramica diventa strumento di benessere.

La novità dell’edizione 2026 è però Alcova, che lascia Varedo e rientra in città con due location fuori dall’ordinario. All’ex Ospedale Militare di Baggio apriranno per la prima volta zone mai accessibili al pubblico. Villa Pestarini, in via Mogadiscio, è invece l’unica villa milanese firmata da Franco Albini: una residenza privata che, per l’occasione, apre i cancelli. Da segnare anche il quartiere Isola e la Triennale, due punti di riferimento consolidati del Fuorisalone.

Gli eventi da non perdere

Re-Campaign dello studio mo man tai occupa l’ingresso delle Cavallerizze con quindici portali colorati. Non è un’installazione statica, ma risponde a chi la attraversa, cambia con la luce, si muove col vento. Vale da sola una visita.

Jōmon: un inno per le madri è il progetto dell’artista giapponese Noe Kuremoto, che parte dalla ceramica del periodo Jōmon per parlare di qualcosa di molto più vicino a noi: il gesto del creare, il rapporto tra arte e maternità, la cura come forma di resistenza.

Al Palazzo Confalonieri, Design Palazzo Austria festeggia dieci anni di presenza al Fuorisalone con una scenografia centrata sul legno e sulla tradizione artigianale austriaca. E per chi vuole prolungare la serata, l’hangar dell’ex Ospedale Militare diventa un design club per quattro notti.