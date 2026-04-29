Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Meryl Streep sul set de "Il Diavolo Veste Prada 2"

Dopo un’attesa che è parsa interminabile, possiamo tirare un sospiro di sollievo: a distanza di vent’anni esatti i battenti della redazione di Runway si sono riaperti, invitandoci in una seconda, memorabile avventura dal sapore d’haute couture.

Miranda Priestly, terribile come la ricordiamo — e forse persino un filo di più — è tornata a stillare massime taglienti da dietro alla sua scrivania, con tanto di occhiali sulla punta del naso e con una inedita Andy Sachs, molto inedita, nuovamente ai suoi servigi. Ovviamente nemmeno la sagace Emily Charlton manca all’appello: insomma, il Diavolo Veste Prada 2 è finalmente arrivato nelle sale italiane, contribuendo a coronare uno dei più grandi sogni d’ogni nostalgica fashion addicted sulla piazza, cresciuta a pane e cult del 2006.

Le novità sono tante, a partire dal tramonto della carta stampata nel settore dell’editoria, in un mondo digitale, al centro della trama. Ciò di cui ancor prima della visione di questo secondo capitolo non riusciamo proprio a smettere di parlare, però, è senza ombra di dubbio l’ingente carico di stile a farla da padrone.

Tutti i look più memorabili delle protagoniste de “Il Diavolo Veste Prada 2”

Come abbiamo appreso quando eravamo solo delle bambine piene di sogni, il Diavolo Veste Prada, sì, ma non solo: tra un pizzico di Chanel, una spolverata di Dolce&Gabbana, una di Valentino e chi più ne ha più ne metta, gli iconici outfit del primo film sono entrati nella storia e lo stesso promettono di fare quelli contenuti nel sequel più atteso di sempre.

In questa seconda parte della storia ritroveremo i nostri personaggi del cuore decisamente cresciuti, per ricorrere ad un linguaggio adeguatamente raffinato, con la stessa verve di un tempo ma un’estetica ultra glamour decisamente aggiornata.

Miranda (Meryl Streep) ancora trabocca di sarcasmo misto a disprezzo, sprizzando glacialità ed eleganza da tutti i pori, Nigel (Stanley Tucci) le sta ancora accanto come il suo personale grillo parlante mentre Emily (Emily Blunt) e Andy (Anne Hathaway) sono ormai divenute due brillanti donne in carriera, con uno stile à la page praticamente impossibile da ignorare.

Ebbene, scopriamone le rispettive metamorfosi, riassunte nei massimi picchi couture della trama.

L’iconico maglione ceruleo è diventato un abito (scintillante)

“Quello che non sai è che quel maglioncino non è semplicemente azzurro, non è turchese, non è lapis. È in realtà ceruleo”

Quando si pensa a Il Diavolo Veste Prada la mente corre automaticamente al famigerato maglione ceruleo — e infeltrito — con il quale l’inesperta Andy Sachs, alle prese con il nuovo impiego da stagista, si presenta in redazione. Il suo discutibile senso dello stile, unito a qualche risolino di troppo, disturba irrimediabilmente Miranda, intenta nello scegliere con l’aiuto del fidato Nigel la cintura perfetta, ed il resto è storia.

IPA

A vent’anni da quel momento, non soltanto quella timida ragazza è una pluripremiata giornalista d’inchiesta ma ha persino imparato la lezione. Anche quel maglioncino si è evoluto e, a quanto pare, in questa seconda parte della storia ha lasciato il posto ad uno strepitoso abito di Rabanne dello stesso colore. Solo nettamente più scintillante.

I capispalla sartoriali impeccabili di Miranda Priestly

Inutile negarlo: è l’algida Miranda Priestly, tirannica quanto inimitabile, la vera star della commedia anni Duemila con al centro lo spietato universo dell’haute couture. Sebbene il suo ruolo di imperatrice della carta stampata stia attraversando un momento assai delicato nel sequel, le sue tenute quotidiane non lo danno affatto a vedere.

IPA - Getty Images

Tra i pezzi sacri che le si vedono indossare come parte fondamentale del suo power dressing sul grande schermo, a ricorrere sono immancabilmente i capispalla sartoriali: sempre in equilibrio perfetto su di un paio di décolleté, in primis quelle rosse laccate firmate Valentino, come il trailer stesso anticipava, la più inossidabili delle direttrici delle riviste di moda sembra avere un’autentica passione per trench e cappotti rigorosi, che a quanto pare sanno suggellare come nient’altro qualsivoglia look.

Il gessato, che a quanto pare è la divisa d’elezione della business woman

Ne il Diavolo Veste Prada 2 tra gli innumerevoli must-have ricorrenti che, siamo certi, sanciranno le tendenze del prossimo futuro, ci è letteralmente impossibile non citare il gessato.

IPA

Ad amarlo è tanto Andy quanto Emily, due perfette business woman: se la prima lo sfoggia in maniera più disinvolta, per quanto ineccepibile, attraverso gilet e pantaloni eleganti dalla silhouette a palloncino, è decisamente più ricercata l’interpretazione della seconda. L’inflessibile Emily Charlton è adesso a capo di un’importante azienda di lusso, che diventa improvvisamente indispensabile per ribaltare le sorti di Runway, ed il suo strepitoso completo Jean Paul Gaultier lo dimostra eloquentemente.

Le power suit couture di Andy Sachs (con cravatta o senza)

Allo stesso modo anche la carriera giornalistica di Andy Sachs è decisamente sbocciata: il suo nuovo look racconta per filo e per segno delle sue crescita e conseguente presa di consapevolezza, per mezzo di uno strategico mix di elementi intramontabili — spesso d’archivio — e accenti mannish.

IPA

Nel sequel la vediamo spesso e volentieri indossare due pezzi sartoriali di matrice androgina, persino accessoriati di cravatta, ma non mancano nemmeno alcune piacevoli sorprese.

Il mix and match, che si sposa benissimo anche con l’anima sartoriale

Sappiamo già che le stampe sono le assolute protagoniste del panorama moda della primavera 2026, e ovviamente lo stesso si vede fare loro ne Il Diavolo Veste Prada 2. Ogni personaggio ha le proprie preferenze, ma se dovessimo individuarne una sola ad accomunarli tutti questa sarebbe senza ombra di dubbio la trama check.

Pilot Room x Santoni

Oltre ad Andy, a cadere vittima dell’attrattiva dei quadri, più o meno estesi, è sullo schermo anche lo stilosissimo Nigel: il braccio destro di Miranda, proprio come lei d’altronde, possiede un grande fiuto per la moda e questo look grigio made-to-measure della maison britannica Richard James ne è la prova inconfutabile. Spezzano il “total grey” delle scarpe double buckle (a doppia fibbia) marroni Ira di Santoni ed una cravatta in tinta a scacchi piccoli, che in coppia con la camicia a righe mette in atto un mix and match a regola d’arte.

I clamorosi look da gran galà di Miranda Priestly e Nigel Kipling

Momento cruciale del sequel è di certo il Gran Galà del Costume a Parigi, evento che ricalca il vero Met Gala, filmato presso l’American Museum of Natural History a New York, a cui Miranda e Nigel prendono parte non solo per sfilare ma soprattutto per compiere una vera e propria operazione di potere: la rivista è sotto scacco e così il suo volto fa la sua entrata trionfale in rosso, per comunicare — anche visivamente — che è ancora lei la fiamma che tiene accesa l’industria, una leader pronta alla guerra, insomma.

Getty Images

L’abito scarlatto in questione, ovviamente già iconico, è di Givenchy: un modello asimmetrico in voluminosissimo taffetà, caratterizzato da un colletto scultoreo che lascia scoperta una spalla. L’accompagnatore, nonché nuovo direttore creativo globale, indossa invece uno smoking classico con papillon a pois ed una sciarpa a righe bianche e nere accomodata sulle spalle, condendo il rigore formale con un tocco eccentrico.

L’immancabile collana di perle di Andy Sachs, che è di nuovo un must

Come si vede, Andy Sachs ha ora bene a fuoco come debba essere la propria estetica di giovane donna in fiorente carriera: tra un tailleur con panciotto e l’altro, ne Il Diavolo Veste Prada 2, la si vede spesso giocare con stili diversi. C’è un elemento onnipresente, però, in (quasi) ogni suo look.

IPA - Pilot Room x Santoni

Stiamo parlando della collana di perle, recentemente tornata in auge per vivere una seconda era di gloria, indossata dalla giornalista sia ad effetto layering, ossia in combo ad altri gioielli in metallo prezioso, che da sola: a destra ne vediamo la prima versione, su di un total white di gusto contemporaneo, mentre a sinistra la seconda, con T-shirt bianca, gonna cargo plissettata e mocassini Andrea di Santoni.

Il tailleur con gonna di Miranda Priestly

Tra i power suit alla moda di Miranda, tutti egualmente passibili di iconicità, il nostro preferito è indubbiamente il tailleur grigio con gonna a ruota.

IPA

Trattasi di un completo facente parte della linea Lauren del brand milanese SASUPHI, costituito da giacca strutturata con spalle decise e gonna midi scultorea. Possiamo dirlo, questo neutro senza tempo ha colpito ancora: è di sicuro tra i grandi leitmotiv del guardaroba del sequel, e lo sarà presto anche dei nostri.

Gli harem pants abbaglianti di Andy Sachs

Direttamente da Agrabah, gli harem pants sono tornati a far furore sulla scena della moda di questa bella stagione: nessuno si sarebbe aspettato, però, che dalle passerelle sarebbero arrivati così presto anche sul grande schermo. Tantomeno ne Il Diavolo Veste Prada 2.

IPA

Ecco perciò i pantaloni di Aladino prendersi tutta la scena in una delle mise in assoluto più glamour di Andy Sachs, a dispetto di un trench in pelle rosso mattone, un basco scuro, una borsa bassotto en pendant, dei tacchi aguzzi e persino della sua amata cravatta.