Met Gala 2026, data, tema ufficiale e polemica sui finanziamenti dell’evento

IPA Lauren Sanchez e Jeff Bezos

Ci siamo, la macchina di uno degli eventi più glamour dell’anno si è messa ufficialmente in moto: la notte più attesa del mondo della moda si prepara a uno spettacolo mai visto e ci sono già un tema, una data e, naturalmente, le prime polemiche. Il Met Gala 2026 si terrà il prossimo 4 maggio, come sempre nell’immancabile scenario del Metropolitan Museum of Art di New York. E se il tema, Costume Art, non sorprende troppo e mette d’accordo un po’ tutti, omaggiando lo storico sodalizio tra moda e arte, a suscitare davvero clamore è la notizia che i protagonisti del dietro le quinte dell’evento saranno nientemeno che Jeff Bezos e Lauren Sanchez: la coppia figura infatti tra i principali donatori del Met Gala 2026, un ruolo che li posiziona al centro del gotha della moda e sotto i riflettori delle polemiche.

Met Gala 2026, data fissata al 4 maggio: tema dell’evento sarà Costume Art

Anche il 2026 avrà il suo attesissimo Met Gala, l’evento mondano più prestigioso del mondo della moda, organizzato ogni anno dal Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York. Nato come serata di beneficenza, il Met Gala negli anni è diventato un vero e proprio fenomeno culturale: un mix di arte, moda e spettacolo in cui celebrità, designer e icone globali interpretano un tema creativo con look spesso destinati a diventare virali. È importante perché unisce glamour e mecenatismo, raccoglie fondi per le mostre del museo e detta tendenze che influenzano l’intero settore fashion e, in pratica, è la notte più attesa dell’anno.

Per il 2026 è stata fissata la data del 4 maggio ed il tema, Costume Art, evoca l’idea della moda come arte, non solo nella visione dell’abito come espressione visiva, ma anche come performance e storia. La retrospettiva, focalizzata sulla centralità del corpo vestito, vedrà dipinti, sculture e altri artefatti che abbracciano capi storici e contemporanei provenienti dal Costume Institute, e rimarrà aperta fino al 10 gennaio 2027.

Inutile dire che è già partito il toto nomi per capire chi calcherà il celebre red carpet, se ci saranno le star più attese con i loro abiti da sogno e chi indosserà cosa. La vera novità però è quella che riguarda Jeff Bezos e Lauren Sánchez che sono stati annunciati come principali donatori dell’evento, affiancati da nomi del lusso come Saint Laurent e Condé Nast. Un trionfo di stile e potere che fa correre voci e accende post sui social.

Met Gala 2026, polemiche per i finanziamenti di Jeff Bezos e Lauren Sanchez

La presenza di Jeff Bezos e Lauren Sanchez in una veste così ufficiale ha però fatto storcere il naso ad alcuni accendendo la polemica: in rete si è iniziato a parlare di “eccesso elitario”, con il timore che l’evento venga costruito più attorno a big sponsor piuttosto che alla moda e alla creatività. Tradizionalmente, infatti, il Met Gala raccoglie i più grandi nomi del cinema, della musica, della moda e della tecnologia e, per questo l’attesa per l’edizione 2026 è altissima: l’influenza dei donatori, combinata con il tema, potrebbe portare un mix ancora più ibrido e internazionale.

Se da una parte la sponsorizzazione di Bezos & Sanchez porterà maggiore visibilità e risorse all’evento, dall’altra non mancano le perplessità, anche perché con un tema come Costume Art la sfera culturale dovrebbe predominare, ma quando entrano in gioco cifre colossali e nomi al top del business, le regole del gioco possono saltare.

Molti temono un’eccessiva ingerenza e commistione tra l’evento e gli interessi del miliardario, con possibili collaborazioni con Amazon o addirittura con Blue Origin, l’azienda aerospaziale del miliardario, mentre c’è chi pensa che sul celebre red carpet si vedrà la fotocopia della lista di invitati alle nozze veneziane di giugno 2025.

Tuttavia i coniugi Bezos non sono nuovi al Met Gala: nel 2024 Lauren Sánchez aveva già fatto il suo debutto sensazionale, proprio l’anno prima del chiacchieratissimo matrimonio con il patron di Amazon, e non ci sono dubbi che saprà conquistare i flash anche nell’edizione 2026 proprio insieme al celebre marito.

