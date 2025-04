Tre giorni a Venezia, tra alberghi di lusso, un mega yacht per i festeggiamenti e un'isola noleggiata e blindata: ecco la cifra ipotizzata per il matrimonio di Bezos

Fonte: IPA Jeff Bezos e Lauren Sanchez, matrimonio milionario a Venezia

Si avvicina il gran giorno per Jeff Bezos e Lauren Sanchez. I due si sposeranno a Venezia, come in una favola e, neanche a dirlo, non baderanno a spese. Sono apparse online le prime stime vertiginose, così come la lista provvisoria degli invitati Vip, che non delude le aspettative.

Il matrimonio di Bezos a Venezia

Il miliardario e la giornalista, titolo provvisorio di una fiaba immersa in un oceano di dollari e pacchi. Il prossimo capitolo si svolgerà a Venezia, dove uno degli uomini più ricchi al mondo, patron di Amazon, ha deciso di celebrare il suo amore con la fidanzata 55enne (sì, sembra molto più giovane a seconda degli scatti, ma la differenza d’età è di appena 6 anni).

La magica città italiana ospiterà i festeggiamenti per tre giorni, dal 24 al 26 giugno. Per quanto gli effetti si sentiranno eccome tra le vie del centro lagunare, la privacy della coppia e dei loro invitati sarà assolutamente garantita da una scelta ben precisa: festeggeranno sullo yacht Koru. Ben lontani da curiosi e fotografi, dunque, i due si diranno di sì e daranno vita a un interminabile party.

La cerimonia non avverrà però a bordo, bensì sull’isola di San Giorgio, blindatissima per l’occasione. Uno scenario magnifico, così come splendide saranno le camere dei super ospiti, accolti in città in tre degli alberghi più esclusivi di Venezia:

Aman Venice;

Gritti Palace;

St. Regis.

Gli invitati Vip

Sul sito ufficiale del matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez sono presenti i nomi degli invitati, tra i quali spiccano dei Vip ben noti su scala globale. Leonardo DiCaprio sarà affiancato dalla fidanzata Vittoria Ceretti, italianissima, che sarà quasi di casa, essendo nata a 180 km di distanza.

Spazio poi per:

Barbra Streisand;

Kris Jenner;

Eva Longoria;

Oprah Winfrey;

Katy Perry;

Orlando Bloom;

Kim Kardashian;

Bill Gates;

Jared Kushner;

Ivanka Trump.

Stando a quanto riportato dai media americani, in assenza di prove certe, si ipotizza anche la presenza di Donald Trump Jr, al fianco della nuova fidanzata Bettina Anderson. Spazio poi per Tiffany Trump con il marito Michael Boulos. La famiglia quasi al completo, dunque, anche se è molto difficile pensare che Donald Trump possa fare un’apparizione per il suo sostenitore.

Quanto costa il matrimonio di Bezos

Com’è facile immaginare, il costo del mega evento lagunare organizzato da Jeff Bezos e Lauren Sanchez è esorbitante. A ipotizzare la cifra di partenza è stato il Daily Mail: 30 milioni di dollari. Una valutazione che potrebbe risultare perfino riduttiva rispetto alla realtà dei fatti.

Ogni suite d’albergo avrà un costo ipotizzabile di 9mila euro a notte, il che prevede una somma sborsata di 2,7 milioni di euro per far riposare comodamente gli invitati. Una cifra fuori dal mondo non soltanto per noi comuni mortali ma anche per un super ricco (di certo non paragonabile) come George Clooney. Il suo matrimonio con Amal Alamuddin a Venezia costò infatti “appena” 5 milioni di euro.