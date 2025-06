Quando si sposa Jeff Bezos, il programma completo dei 5 giorni a Venezia

IPA Non solo Bezos-Sanchez: tutte le nozze vip celebrate a Venezia

Sono già partiti i cinque giorni di festeggiamenti per le nozze super lusso di Jeff Bezos e Lauren Sanchez: il fondatore di Amazon e la scrittrice – nonché pilota e filantropa – hanno scelto Venezia per pronunciare il fatidico sì. Il loro è il matrimonio più chiacchierato (e criticato) dell’anno: in programma feste a tema, cocktail party, cene eleganti e, ovviamente, la cerimonia nuziale, che si terrà il 27 giugno alla presenza di 250 (selezionatissimi) ospiti, arrivati già in questi giorni in Laguna.

Jeff Bezos e Lauren Sanchez, i primi festeggiamenti del matrimonio super lusso

Jeff Bezos e Lauren Sanchez sono approdati a Venezia nelle scorse ore, mentre i jet privati all’aeroporto “Marco Polo”, con oltre novanta velivoli provenienti da ogni angolo del mondo, stanno trasportando in laguna circa 250 ospiti vip, ciascuno con valigie extralarge e abiti da sogno per un’agenda fittissima di eventi che assomiglia a quella di un festival esclusivo più che a un matrimonio.

La prima ospite speciale a essere paparazzata è stata Ivanka Trump, fotografata insieme al marito e ai tre figli, ma arriveranno anche Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio con Vittoria Ceretti, Kim Kardashian, Orlando Bloom – da solo dopo le voci di separazione da Katy Perry – solo per citare alcuni degli invitati della coppia.

I festeggiamenti proseguiranno fino a domenica 29, con base ufficiale all’Aman Venice, hotel affacciato sul Canal Grande, interamente prenotato per l’occasione, che non è certo l’unico bloccato per ospitare i numerosi invitati, come il Gritti Palace, Danieli, Belmond Hotel Cipriani e The St. Regis Venice.

Il primo atto delle nozze di Mr Amazon è stata una cena intima da Diane von Furstenberg, grande amica della coppia e veneziana d’adozione, e pare che una delle prime feste a cui parteciperanno gli invitati, come hanno riferito alcune fonti all’Adnkronos, sarà quella a Villa Baslini sull’isoletta di San Giovanni Evangelista. Secondo voci di corridoio la festa si svolgerà interamente nel maestoso giardino, dove si trova anche una piscina e non escluso che qui possa essere organizzato un pigiama party con tanto di schiuma party: gli invitati hanno ricevuto l’invito a portare il loro nightwear più chic.

La cerimonia di nozze

Dopo i primi party in alcune delle location più affascinanti di Venezia ci sarà la cerimonia di nozze, che si svolgerà venerdì 27 giugno sull’isola di San Giorgio Maggiore, nel bacino di San Marco, location scelta per privacy e bellezza architettonica. Ad animare la serata il cantante Matteo Bocelli, figlio del tenore Andrea, come ospite speciale della festa, che dovrebbe concludersi con uno spettacolo pirotecnico che illuminerà lo specchio d’acqua davanti a piazza San Marco.

Gli ospiti visiteranno i chiostri storici che oggi ospitano la Fondazione Cini, per poi dirigersi al Teatro Verde, un anfiteatro all’aperto per circa 1.500 spettatori, realizzato in pietra bianca di Vicenza con siepi di bosso: è in questo luogo magico che Jeff Bezos e Lauren Sanchez si giureranno amore eterno. Per garantire la massima sicurezza, l’isola è stata blindata: accessi contingentati, vigilanza privata (con tanto di bodyguard nascosti tra le siepi), controllo via terra e acqua.

Il ballo di gala e il concerto di Lady Gaga (forse)

È prevista sabato 28 giugno la grande festa all’Arsenale di Venezia, nell’area delle Tese, location scelta per la sua posizione strategica e per la difficoltà di accesso. Si svolgerà qui l’attesissimo ballo di gala, allietata dall’esibizione esclusiva di Lady Gaga – anche se il nome non risulta confermato – e secondo alcuni rumor dell’ultim’ora anche Beyoncé potrebbe fare una comparsa a sorpresa.