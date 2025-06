Orlando Bloom, dopo l’addio a Katy Perry debutta da single a Venezia: “Non vede l’ora di scatenarsi”

IPA Katy Perry e Orlando Bloom

Dopo l’addio a Katy Perry, Orlando Bloom è pronto a mettersi di nuovo in gioco. E le nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia potrebbero rappresentare per l’attore il perfetto banco di prova: fonti a lui vicine lo descrivono infatti “entusiasta” e “desideroso di divertirsi” in Laguna.

Orlando Bloom, da single alle nozze di Jeff Bezos

Manca solo l’ufficialità, ma l’addio tra Katy Perry e Orlando Bloom sembra ormai certo. L’attore britannico, ad ogni modo, non starebbe rimuginando sulla separazione dalla compagna: secondo quanto riportato da alcune fonti al sito Tmz, l’ex Legolas del grande schermo non vedrebbe l’ora di divertirsi e scatenarsi durante l’imminente matrimonio di Jeff Bezos, a cui è stato invitato.”Orlando farà il suo debutto da single. Sarà l’anima della festa, e ballerà come se non ci fosse un domani” ha rivelato un insider dell’organizzazione.

Il divo potrebbe trovare una “valida spalla” in un altro celebre collega: Leonardo DiCaprio. Anche la star di Titanic è attesa a Venezia per le nozze tra il fondatore di Amazon e Lauren Sanchez, e la sua passione per i party è ben nota nel mondo dello spettacolo. I due attori, quindi, potrebbero divertirsi sulla pista da ballo o su uno dei rooftop che affollano la Laguna, coinvolgendo anche Vittoria Ceretti, che dovrebbe accompagnare DiCaprio alla cerimonia.

Orlando Bloom a Venezia, la reazione di Katy Perry

La notizia della partecipazione di Orlando Bloom al matrimonio veneziano di Jeff Bezos non avrebbe fatto piacere a Katy Perry. La popstar, che attualmente è impegnata in tour, sarebbe indispettita soprattutto perché l’attore aveva molto criticato la sua decisione di prender parte ad una missione spaziale sponsorizzata proprio dal patron di Amazon: “Katy sente che sono davvero più suoi amici che di Orlando, eppure è lui quello che andrà al matrimonio. E insiste per andarci, il che la irrita perché non è particolarmente legato a nessuno dei due” ha rivelato una fonte al Daily Mail.

La cantante avrebbe interpretato questa mossa del compagno come un addio definitivo: “Lui si lamenta del fatto che lei vada nello spazio, e poi vuole andare al matrimonio delle persone che hanno reso possibile per lei fare questa cosa. È difficile da accettare per lei. Sono già in una spirale negativa, e ora il matrimonio è un’altra cosa su cui devono litigare”. Insomma, una riappacificazione tra il divo di Pirati dei Caraibi e l’interprete di I kissed a girl appare piuttosto difficile.

La crisi tra Orlando e Katy

Le voci di una presunta crisi tra Orlando Bloom e Katy Perry, che sono anche genitori di una bambina, si rincorrono da mesi. A pesare sull’equilibrio della coppia sarebbe stato anche il flop dell’ultimo lavoro della popstar: “La cosa l’ha resa molto stressata, ha causato un po’ di tensione. Tra loro è finita, ma stanno aspettando che finisca il tour prima di separarsi” aveva fatto sapere una fonte al tabloid People.

E in realtà gli indizi che non fanno presagire nulla di buono non sono mancati nell’ultimo periodo: al Festival di Tribeca, qualche settimana fa, l’attore britannico si è presentato da solo. E sempre in solitaria aveva trascorso un mese nella città di Miami. Che sia davvero finita?