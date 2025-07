IPA Katy Perry e Orlando Bloom

Le voci sono confermate: Orlando Bloom e Katy Perry hanno ufficializzato la rottura dopo 9 anni insieme. Una coppia un tempo solidissima, ma non priva di ombre, soprattutto negli ultimi mesi: Bloom “flirtava senza mezzi termini”, riporta la stampa oltreoceano, con diverse donne a Miami. Con una dichiarazione congiunta, si scioglie così una delle coppie più belle degli ultimi anni.

Orlando Bloom e Katy Perry, la rottura è ufficiale

Prima le indiscrezioni, ora la notizia ufficiale con una dichiarazione congiunta, condivisa dai rappresentanti dell’ex coppia rilasciata a Page Six. “Continueranno a essere visti come una famiglia, poiché la loro priorità comune è – e sarà sempre – crescere la figlia con amore, stabilità e rispetto reciproco”. La conferma arriva dopo che Bloom ha parlato dei suoi sentimenti di tristezza e solitudine nelle stories su Instagram. Orlando Bloom e Katy Perry si sono lasciati il mese scorso, così racconta una fonte vicina all’ormai ex coppia.

“Al momento non c’è nulla di controverso. Katy è ovviamente sconvolta, ma è sollevata di non dover affrontare un altro divorzio, visto che quello è stato il periodo peggiore della sua vita”. La popstar aveva affrontato il divorzio dall’ex marito Russell Brand, con cui è stata sposata dal 2010 al 2012. Dal 2016 fino al 2025, è stata impegnata con Bloom, da cui ha avuto una figlia, Daisy Dove Bloom, nata il 26 agosto 2020. Ormai si aspettava solo la conferma ufficiale: da mesi le cose erano piuttosto tese.

Orlando Bloom e i flirt prima della separazione

Da quanto condividono le fonti, Bloom si comportava come “single” da tempo ormai a Miami (ha vissuto lì per un mese), dove flirtava con diverse donne. “Non è stato molto discreto in giro”. Ma, a dire il vero, c’è un’altra fonte che ha raccontato un’altra storia. Sì, perché pare che i due fossero separati da tempo. Nell’ultimo periodo le tensioni erano parecchie, soprattutto per l’accoglienza tiepida al nuovo disco della Perry. “Era profondamente frustrata dopo l’accoglienza ricevuta dal nuovo disco. La cosa l’ha resa molto stressata, ha causato un po’ di tensione”. Stavano aspettando la fine del tour per confermare la rottura, ma ormai le voci erano sempre più insistenti. Bloom ha quindi preso parte al matrimonio Bezos-Sanchez a Venezia da single, come si raccontava da tempo.

Ma c’è di più. Ci sarebbero stati degli screzi anche per quanto riguarda il volo Blue Origin, quando la Perry è andata nello spazio insieme alla moglie di Jeff Bezos, Lauren Sanchez. Bloom è stato abbastanza perentorio, definendo l’intera vicenda “ridicola”. Insomma, parole che non hanno fatto di certo piacere alla Perry e che hanno portato l’ormai ex coppia ad allontanarsi sempre di più.

C’è anche un altro aspetto: Katy Perry, seppur invitata, non ha potuto prendere parte al matrimonio del secolo: si sapeva da tempo, in quanto impegnata con il suo tour. Ma, a dire il vero, non voleva che Bloom si presentasse. “Si lamenta del fatto che lei vada nello spazio, e poi vuole andare al matrimonio delle persone che le hanno permesso di farlo”. Insomma, anche l’incoerenza, a quanto pare, è stata tra le cause scatenanti dell’addio ufficiale.