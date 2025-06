Fonte: Getty Images Katy Perry e Orlando Bloom

Un momento difficile per Katy Perry. Da tempo la cantante non è più sulla cresta dell’onda come un tempo e il suo ultimo album, intitolato 143, si è rivelato l’ennesimo flop. Difficoltà lavorative che, come capita anche a persone comuni, si sono riversate nel rapporto tra la popstar e il marito Orlando Bloom.

La crisi tra Katy Perry e Orlando Bloom

Stando alle indiscrezioni che arrivano oltreoceano, Katy Perry e Orlando Bloom hanno vissuto nell’ultimo periodo momenti di “tensione e stress” a seguito del “devastante” flop dell’album del cantante, che ha ricevuto molteplici recensioni negative.

“Katy era profondamente frustrata dopo l’accoglienza riservata al suo nuovo album”, ha detto una fonte a People a proposito di 143.

“La cosa l’ha messa molto sotto stress. Orlando è stato comprensivo, ma ha causato un po’ di tensione“, ha aggiunto l’insider. La Perry è stata duramente criticata anche per il tour cominciato lo scorso aprile e tutto questo ha portato ulteriore stress nella sua sfera più intima. I diretti interessati hanno preferito, per il momento, non commentare questi pettegolezzi.

Lo scorso febbraio, però, Katy aveva raccontato in un’intervista come reagisce alle critiche: “Non bisognerebbe leggerle quando sono positive. Non bisognerebbe leggerle quando sono negative”. E poi: “Il mio terapeuta ha detto qualcosa che mi ha davvero cambiato la vita. Quello che gli altri pensano di te non sono affari tuoi. È quello che pensi tu di te stesso”.

Inoltre Katy ha rivelato che l’ultima esperienza in studio è stata diversa dalle precedenti perché “ho attinto a quell’energia femminile, i messaggi contenuti nell’album parlano d’amore”. Non a caso il titolo dell’album, 143, si riferisce alla stenografia retrò di “Ti amo” usata per comunicare tramite cercapersone.

“Ho voluto creare un album dance-pop che fosse audace, esuberante, festoso con il simbolo 143 come espressione numerica dell’amore che fa da filo conduttore”, ha puntualizzato.

Non è chiaro se la coppia stia facendo qualcosa per migliorare la situazione o se la crisi rischia di intensificarsi ancora di più. Di certo la distanza non aiuta: Katy è ancora impegnata con il suo tour in giro per il mondo. Dopo le tappe in Messico è volata in Australia e non tornerà negli Stati Uniti prima del 10 luglio.

La storia d’amore tra Katy Perry e Orlando Bloom

Katy Perry e Orlando Bloom stanno insieme da quasi dieci anni: si sono conosciuti e innamorati nel 2016. Una relazione altalenante prima di fidanzarsi ufficialmente nel 2019. Si sono poi sposati in segreto nel 2020, dopo un matrimonio rimandato più volte a causa del Covid-19.

La coppia aveva inizialmente pianificato una romantica cerimonia in Giappone, ma le restrizioni di viaggio hanno fatto saltare tutto. Nello stesso anno è nata la piccola Daisy Dove, la prima figlia della coppia anche se Orlando è padre pure di Flynn, avuto nel 2011 dall’ex moglie Miranda Kerr.

Nell’ultimo periodo la Perry è stata recentemente criticata anche per aver partecipato al volo spaziale Blue Origin di Jeff Bezos, tutto al femminile, e per aver collaborato per il suo ultimo album con il produttore musicale Dr. Luke dopo che Kesha lo aveva accusato di violenze.