Chi è Olivia Paladino, la fidanzata di Giuseppe Conte

È Olivia Paladino la fidanzata del premier Giuseppe Conte: colei che ha rubato il cuore dell’avvocato e giurista ha circa quarant’anni e ha ben quindici anni di differenza con il Presidente del Consiglio. La first lady è romana e ha anche una figlia adolescente di nome Eva, avuta da una precedente relazione.

Il Presidente Conte ha scelto di non condividere l’ambiente lavorativo con la consorte: infatti, con l’ex moglie Valentina Fico, legale presso l’Avvocatura di Stato, aveva spesso collaborato, mentre attualmente il Premier non ha voluto fare la stessa scelta con la sua Olivia, che non ha niente a che fare con il mondo della giurisprudenza.

Olivia, d’altro canto, è un’imprenditrice affermata: la quarantenne è la rampolla di una delle famiglie aristocratiche più famose di Roma. Suo padre è Cesare Paladino, proprietario dell’Hotel Plaza. Olivia è nata e cresciuta nella Capitale, ha frequentato le migliori scuole private e oggi è una manager di successo nel settore alberghiero. Sua madre è invece Ewa Aulin, modella svedese e attrice protagonista di diversi film italiani fra gli anni ’70 e ’90.

Le informazioni sul suo conto sono davvero poche, l’unica foto disponibile la ritrae in compagnia del padre, dopo un incontro di lavoro. Alta e con un fisico da modella, ha occhi castani e lunghi capelli biondi, eppure la sua straordinaria bellezza non è mai stata ostentata da Olivia, tanto che ha fatto la scelta di non avere nessun social.

La first lady non si è mai sentita tale e, a differenza della ex moglie del Premier, Valentina, non ha mai rilasciato dichiarazioni in merito alla carica del fidanzato. Per Olivia, persino le interviste focalizzate sul suo legame con il premier sono un tabù. Questa stessa politica è stata presa anche da Giuseppe Conte, che ha preferito tenere per sé le questioni private, dedicandosi alla compagna lontano dai riflettori e dai gossip.

Riservata e molto elegante, la Paladino è apparsa raramente agli eventi pubblici e in quelle poche occasioni si è fatta notare non solo per la sua bella presenza, ma anche per la grande discrezione. Olivia è molto legata al mondo del cinema, per via del mestiere di sua madre, tanto che le uniche sue apparizioni si sono tenute ad alcune prime di diversi film italiani. L’ultima apparizione in coppia è stata alla prima de il Cinema in piazza, mentre recentemente è stata avvistata alla proiezione di La bella vita di Paolo Virzì. Dalla sua postazione in prima fila è stato impossibile non notare il suo incantevole look total black.