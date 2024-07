Fiorello starebbe per diventare nonno per la prima volta, la figliastra Olivia Testa sarebbe incinta: cosa sappiamo

Fiorello starebbe per diventare nonno: la figlia della moglie Susanna Biondo, Olivia, sarebbe in attesa del primo figlio. Una famiglia allargata, la loro, in cui non è mai mancato l’amore, e che proprio ora si starebbe moltiplicando. Olivia Testa, nata dalla relazione di Susanna con l’ex Edoardo, è molto legata a Fiorello.

Fiorello diventa nonno per la prima volta: Olivia Testa è incinta

A riportare la notizia è Diva e Donna: lo showman siciliano, Fiorello, starebbe per diventare nonno per la prima volta. Olivia Testa, figlia di Susanna Biondo e di Edoardo Testa, sarebbe incinta: Fiorello è il “patrigno”, ma la verità è che tra i due c’è sempre stato un legame indissolubile. “Quando, scherzando, mi dice che non sono il suo papà naturale, le dico che ha ragione, che sono un papà frizzante“, aveva raccontato in passato.

Per lo showman, questo è un periodo di enorme felicità: con Viva Rai2! ha chiuso un capitolo importante della sua carriera lavorativa e, finalmente, si sta dedicando alla sua famiglia. Per la prima volta dopo tanto tempo, non è andato in onda per il giorno del suo compleanno (il 16 maggio ha compiuto 64 anni), ed è andato in vacanza a Taormina con la famiglia al completo, inclusa Angelica con il fidanzato Adriano. “Ciuri” ha intenzione di staccare il telefono, metaforicamente, e godersi questo periodo magico insieme alla sua famiglia.

Chi è Olivia Testa, la figlia di Susanna Biondo: il legame con Fiorello

Fiorello, quindi, starebbe per accogliere il primo nipotino, perché Olivia sarebbe incinta del compagno: la ragazza vive all’estero, ma ogni volta che può torna in Italia dalla sua famiglia. Ha un legame splendido, oltre che con “Ciuri”, con la sorella minore Angelica. Proprio quest’ultima è stata ospite anche a Viva Rai2! dal suo papà. Olivia, del resto, è cresciuta con la mamma e con Fiorello, sempre considerato come un genitore. A maggio del 2024, è stata condivisa la notizia dell’assunzione di Olivia Testa nella struttura che segue l’organizzazione delle Cerimonie Olimpiche, la Fondazione Milano-Cortina.

“Non riesco ad arrabbiarmi con le mie figlie. Quando tento di fare la voce grossa, loro ridono”, aveva raccontato Fiorello a proposito del rapporto con le figlie Olivia e Angelica. Circondato da donne, a partire dalla moglie, Susanna Biondo, colei che lo ha “salvato”, come ha più volte affermato Fiorello. “Se oggi sono tornato a essere un uomo normale, se ho imparato a bilanciare la mia vita distinguendo nettamente tra mondo dello spettacolo e quotidianità, devo dire grazie solo a Susanna”.

La Testa ha alle spalle un percorso di studi in design ed è stata anche collaboratrice di riviste, quindi redattrice. Project Manager di successo, ha lavorato anche negli uffici stampa. E ora, secondo l’indiscrezione riportata da Diva e Donna, starebbe per diventare mamma per la prima volta, ma ben poco si conosce della sua vita sentimentale. La riservatezza, in realtà, è un tratto caratteristico della famiglia Fiorello. E ora si attendono solo notizie ufficiali. Il pensiero va a Fiorello: chissà come avrebbe commentato la soffiata nella puntata quotidiana di Viva Rai2!.