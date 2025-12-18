Fiorello a La Pennicanza, l’indiscrezione di Corona: “Ho le prove”

Fiorello a "La Pennicanza" rivela un'indiscrezione su Fabrizio Corona e poi si concentra sul caso Amadeus ma il suo appello non è ascoltato

Ufficio stampa - La Pennicanza Fiorello e Biggio a "La Pennicanza"

Penultima puntata de La Pennicanza. Fiorello ancora una volta si concentra su Fabrizio Corona. D’altro canto, dopo le rivelazioni su Alfonso Signorini non si parla d’altro. O meglio un altro argomento ci sarebbe: la smentita secca della Rai sul rientro di Amadeus ma…

Fiorello, la lettera a Babbo Natale di Corona

Dopo la videochiamata a Corona di mercoledì 17 dicembre durante la quale il re del gossip ha promesso che la faccenda di Signorini andrà avanti accora per molto, la puntata del 18 dicembre de La Pennicanza si è aperta con un nuovo capitolo delle “letterine di Natale mai spedite e ritrovate”.

Fiorello pesca dall’archivio delle scuole elementari di Catania il messaggio di un giovanissimo Fabrizio Corona: “Caro Babbo Natale, mi chiamo Fabrizio e ho nove anni. Volevo dirti che ho le prove che non esisti. Ho fatto un video in cui ho ripreso mio padre che indossa il vestito rosso e oggi lo farò vedere ai miei compagni di classe. Ma non è tutto… ho qualcosa anche sulla Befana ma questo lo scriverò sulla prossima letterina”. Lo showman commenta ironico: “Corona era di una dolcezza incredibile già a nove anni”.

Fiorello difende i Me contro Te

Fiorello passa poi all’attualità social con una surreale difesa dei Me contro Te: “Io non riesco a capire l’accanimento verso questi ragazzi… qual è il problema se fanno pagare il biglietto del matrimonio di 250€? Da quando stanno insieme hanno guadagnato solo 40milioni di euro, non sono niente.

Due ragazzi normali che si sposano fanno la lista di nozze, loro ti levano il fastidio di andare nei negozi a comprare qualcosa e ti chiedono il biglietto. Io vado con la mia famiglia: Susanna, Angelica, Olivia, mio genero e mio nipote. Voglio assistere quando il prete dirà ‘Io me prendo te e te prendi me finché iban non ci separi’. Che sarà mai per una famiglia con uno stipendio da 1500€ al mese e tre figli? Lo fanno per la dieta: vai al matrimonio e poi non hai i soldi per la spesa. Io lo farò per le nozze d’argento, mi risposo al PalaEur!”

Fiorello dà poi spazio poi alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina con l’anticipazione della cerimonia di apertura con Pierfrancesco Favino: “Interpreterà un maestro di tennis che diventa un maestro di sci. Complicatissimo, ma lui lo può fare!”.

Fiorello ironizza sul caso Amadeus

Nel corso della puntata non è mancato un accenno al “caso Amadeus” di cui parla oggi la stampa. Fiorello ironizza sul titolo ‘Amadeus torna in Rai. Fiorello e Coletta spingono’: “Ma in questo momento storico cosa vuoi spingere? Ma soprattutto chi sono i due che spingono è chi sta davanti?”. E conclude: “Io esigo che Amadeus torni in Rai, ma smentisco Sanremo: basta, largo ai giovani”.

Ma ai vertici non ci stanno e per essere chiari smentiscono seccamente che Amadeus torni. E così la storia è conclusa.

Invece, non è così per Fiorello e Biggio che tornano con La Pennicanza venerdì 19 dicembre dalle 13.45 su Rai Radio2 e sul canale 202 del digitale terrestre.

