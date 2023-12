Gli uomini più sexy del 2023: la top ten, tra conferme e new entry italiane

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

Fonte: Getty Images Gli uomini più sexy del 2023

Puntuale come il panettone al pranzo di Natale e il pesce della Vigilia, arriva la nostra classifica degli uomini più sexy del 2023. Affascinanti, seducenti, magnetici, sono gli attori, musicisti, sportivi più desiderati dalle donne e invidiati dagli uomini. Tra vecchie conferme, come l’intramontabile “McDreamy” (alias “dottor Stranamore”) Patrick Dempsey votato da People, a 57 primavere, l’uomo più sexy del Pianeta 2023, e nuove entrate rappresentate dalla schiera di giovanissimi e talentuosi attori sia hollywoodiani che italiani, non è stato facile selezionare i fantastici 10. Vediamo se siete d’accordo con noi.

1. PATRICK DEMPSEY. Alzi la mano chi non ha sognato almeno una volta di farsi mettere anche solo un cerottino dal dottor Sheperd di Grey’s Anatomy? (Non a caso soprannominato ‘McDreamy’, il Dottor Stranamore). Il camice bianco più desiderato al mondo – tallonato negli ultimi tempi dal doc Luca Argentero – è stato nominato da People, a 57 anni, l’uomo più sexy del pianeta dopo aver già sfiorato il titolo nel 2007. E pensare che da ragazzo, dislessico e impacciato col gentil sesso, mai avrebbe immaginato di arrivare tanto lontano. “Sono sempre stato la damigella d’onore” – ha detto scherzando quando lo ha saputo – “Sono felice che arriva in questo punto della mia vita. È bello aver il riconoscimento e certamente il mio ego fa un bel salto, ma spero che mi dia la possibilità di fare qualcosa di positivo”. Pare che quando ha ricevuto la notizia sia rimasto letteralmente scioccato ed abbia pensato che si trattasse di uno scherzo. Ma rassegnatevi donne: Dempsey è felicemente sposato dal 1999 con Jillian Fink, make up artist, dalla quale ha avuto ha tre figli, Talula, 21 anni e i gemelli Sullivan e Darby di 16 anni.

Fonte: Getty Images

2.TIMOTHEE CHALAMET. Ammettiamolo, questo giovane attore newyorkese di origini francesi, classe 1995, divenuto famoso a livello internazionale grazie al film di Luca Guadagnino Chiamami con il tuo nome, del 2017, da esile e pallido adolescente si sta trasformando in una bomba di sensualità e fascino. Tanto da aver conquistato quella volpona milionaria di Kylie Jenner. Se qualcuna non lo avesse ben presente, si andasse a guardare i 20 secondi della pubblicità Bleu di Chanel. Poi ne riparliamo.



Fonte: Getty Images

3. HARRY STYLES. Secondo People è il cantante più sexy del 2023. Avrebbe scalzato addirittura quel fusto tatuato di Adam Levine e il sempre fascinoso Chris Martin dei Coldplay. Effettivamente, l’ex One Direction ne ha fatta di strada da quando timido adolescente fece le audizioni per X Factor UK 2010. Stilosissimo e affascinante, ha fatto innamorare alcune fra le donne più belle al mondo, da Kendall Jenner a Taylor Swift, passando per Olivia Wilde. Curiosità: da qualche anno ha preso casa, e passa parte dell’estate, in un vecchio casale di Civita di Bagnoregio. Dove trascorre i pomeriggi tra nuotate al lago (di Bolsena) e partite a carte con i vecchietti del paese. Insomma, figo e pure alla mano.

Fonte: Getty Images

4.AUSTIN BUTLER/JACOB ELORDI. I due attori, californiano classe 1991 il primo, australiano del 1997 il secondo, sono accomunati, oltre che dalla incredibile bravura e bellezza, anche dal fatto di aver interpretato nell’ultimo anno il re del rock Elvis Presley: Butler nel biopic di Baz Luhrmann, Elordi nel film di Sofia Coppola dedicato alla moglie Priscilla. Hanno anche una fidanzata in comune, la top model Kaia Gerber (figlia di Cindy Crawford), ex di Jacob, attuale compagna di Austin. Sono molto diversi tra loro, moro e spigoloso Elordi, biondo e carnoso Butler, ma se la giocano decisamente alla pari.

Fonte: Getty Images

5. LORENZO ZURZOLO. Il giovanissimo attore romano, classe 2000, sta scalando il successo a falcate veloci, tanto da essere stato inserto da People, unico italiano, nella classifica degli uomini più sexy del mondo. Dopo aver debuttato nel film di Genovese Una famiglia perfetta, e recitato in varie serie tv, si è fatto conoscere tra i più giovani nel ruolo di Niccolò nella serie Netflix Baby, in quello di Vincenzo nel film Sotto il sole di Riccione e come protagonista del film Morrison di Federico Zampaglione. Capello scarmigliato e occhio ceruleo, ricorda vagamente lo Scamarcio dei primi tempi, con quello sguardo intrigante e quel sorriso malizioso. Eppure lui dice di essere sempre stato timido: “Non ho mai capito di essere bello. Sono cresciuto sentendo la gente che diceva a mia madre: ‘Che carino, perché́ non gli fai fare l’attore?’”. Accontentato!

Fonte: IPA

6. LENNY KRAVITZ. Avrà pure 59 anni, avrà anche stufato qualcuna – non certo noi- con quel look sempre uguale da decenni, camicia sbottonata, capello rasta e occhiale da sole, sarà pure sulla cresta dell’onda (e nelle classifiche) da decenni, ma chi può permettersi a quasi 60 anni di spogliarsi nei video ed essere più sexy di tanti 20enni? Lunga vita a Lenny!

Fonte: Getty Images

7. CHRIS HEMSWORTH. L’australiano più bello di Hollywood (insieme a suo fratello) continua ad essere il Thor più sexy della storia del cinema. In attesa di vederlo nei panni del Signore della Guerra Dementus, nel nuovo film del regista australiano George Miller Furiosa: A Mad Max Saga, Chris si gode la famiglia e il surf nella sua casa di Byron Bay, nell’Australia sudorientale. Ha compiuto 40 anni ad agosto 2023 e la scoperta di avere una predisposizione all’Alzheimer lo ha portato a diradare gli impegni lavorativi, gli allenamenti sfiancanti e trovare più tempo per la sua famiglia, la moglie attrice spagnola Elsa Pataki e i tre figli India e i gemelli Tristan e Sasha. Perché Chris, oltre ad essere uno degli uomini più belli al mondo, è un marito e padre esemplare. Elsa, hai tutta la nostra invidia!

Fonte: Getty Images

8. RYAN GOSLING . Anche il bel Ryan, rubacuori al cinema e nella vita (ma lui è fedelissimo alla moglie Eva Mendes), è sulla cresta dell’onda da qualche decennio. Ma non sembra mollare la presa, anzi. Passa da blockbuster a film indipendenti con la leggerezza e la versatilità che appartiene solo ai più grandi e quel sorriso dolcissimo continua scogliere i cuori di mezzo universo femminile (l’altra metà sarà sicuramente distratta). Quest’anno ha sbancato i botteghini nel ruolo di Ken nel film di maggior successo dell’anno Barbie e non a caso People lo ha eletto “Il Ken più sexy della storia del Cinema”.

Fonte: Getty Images

9. ANDREA ARCANGELI. Abruzzese classe 1993, recita da quando era bambino. Dopo aver debuttato come protagonista nel film The Startup ha preso parte alla serie Trust diretta da Danny Boyle e nel 2022 è stato al cinema il “Divin Codino” Roberto Baggio e Yemos, protagonista della serie Romulus e nel cast del bellissimo film noir Come pecore in mezzo ai lupi. Per prepararsi a questo ruolo Andrea ha perso 15 chili, come solo i grandi attori di Hollywood riescono a fare, dimostrando di essere degli attori più promettenti della sua generazione. Dopo la sua unica relazione importante con Matilda de Angelis, pare essere single. E dell’amore ha detto in una intervista: “Sono sia un grande sognatore dei propri spazi che una persona che vorrebbe qualcuno ad aspettarlo a casa. Se arriverà, lo accoglierò..” Fatevi sotto!

Fonte: IPA

10. TRAVIS KELCE. Nella categoria sportivi, siamo d’accordo con People che vota il giocatore di football americano Travis Michael Kelce come sportivo più sexy del mondo. Nato in Ohio nel 1989, 196 cm per 116 kg, non poteva che trovarsi una fidanzata stangona come lui: Taylor Swift, 180 cm di talento e bellezza. Senza dubbio sono una coppia all’altezza.