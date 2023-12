Chi è Lorenzo Zurzolo, l’attore “tra gli uomini più belli del mondo”

Fonte: IPA Lorenzo Zurzolo

Dai panni di Niccolò in Baby fino a fare parte della classifica degli uomini più belli a livello internazionale. Lorenzo Zurzolo, stella nascente del cinema italiano, è entrato a far parte della lista degli uomini più belli del 2023 di uno dei magazine più seguiti d’America. Un frivolo, ma sicuramente apprezzato riconoscimento per un attore che, a soli 23 anni, ha già partecipato a importanti set cinematografici e produzioni di successo. Scopriamo qualcosa in più su di lui.

Lorenzo Zurzolo, unico italiano tra i più belli del mondo

Nonostante possa non essere il riconoscimento più ambito quando ci si concentra su una carriera, Lorenzo Zurzolo può decisamente darsi una pacca sulla spalla. L’attore romano è riuscito a rientrare nella classifica dei sexiest man alive della rivista People: l’unico italiano, affiancato da nomi del calibro di Patrick Dempsey, vincitore indiscusso, Harry Styles ed Elliot Page.

Capelli scuri, occhi penetranti, Lorenzo Zurzolo sembra essere il tipico ragazzo sicuro di sé, consapevole della sua bellezza e che non ha problemi con il suo aspetto. A volte, però, l’apparenza inganna: Lorenzo è un ragazzo molto timido. In un’intervista ha raccontato: “Non ho mai capito di essere bello, ma non mi sono neanche mai sentito a disagio. Sono cresciuto sentendo la gente che diceva a mia madre: ‘Che carino, perché́ non gli fai fare l’attore?’ Insomma, ho sempre avuto una buona autostima. All’inizio ero timido, poi ho frequentato una scuola di teatro, ho esordito interpretando Pinocchio in uno spettacolo con Giorgio Albertazzi. Il teatro mi ha aiutato molto. Oggi sono ancora un po’ timido, Gianni lo sa, ma dipende dalle situazioni.”

Chi è Lorenzo Zurzolo

Classe 2000, Lorenzo Zurzolo entra nel mondo della recitazione fin da bambino. All’età di otto anni debutta in televisione partecipando a due serie iconiche per la tv italiana come Amiche mie e Don Matteo, per poi approdare nel mondo del cinema nel 2012 con il film Una famiglia perfetta diretto da Paolo Genovese. Successivamente, dal 2018 al 2020, ha raggiunto la notorietà grazie alla sua interpretazione di Niccolò nella serie tv Baby di Netflix. “Penso di essermi innamorato di questo lavoro a 12 anni, sul set del film di Paolo Genovese, Una famiglia perfetta. Quel ruolo era fighissimo.” Parlando di Baby, ha poi raccontato: “Ricordo che quando è uscita la prima stagione avevo tipo 10 mila follower, aggiornavo il profilo e crescevano, crescevano… Ho visto quei numeri e forse è stato il primo vero metro di giudizio sulla popolarità che stava riscuotendo la serie. Non c’erano ancora le classifiche dei più visti su Netflix, non sapevamo nient’altro.”

Un successo che lo ha poi portato sempre più in alto: per Netflix ha poi recitato in Sotto il sole di Riccione, film che racconta le storie di alcuni ragazzi alle prese con le avventure estive tipiche di quando si è adolescenti che gli ha aperto le porte del mondo del cinema e li ha riservato un enorme successo. Nel 2021, infatti, grazie all’interpretazione di Lodo nel film Morrison diretto da Federico Zampaglione riceve il Nastro d’argento e, nel 2022, recita nel film EO, pellicola che ha vinto il Premio della giuria al Festival di Cannes 2022 e che è stata poi candidata all’Oscar come miglior film straniero. Tra i suoi ultimi progetti ci sono la seconda stagione di Prisma, serie tv su Prime Video che racconta una storia di ricerca di sé, crescita e accettazione, e il film Diabolik chi sei? uscito nelle sale il 30 novembre 2023, in cui Lorenzo interpreta il giovane e intelligentissimo ladro dei fumetti.