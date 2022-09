Aurora Ramazzotti, su Instagram la prima foto della pancia dopo le voci sulla gravidanza

Fonte: IPA Aurora Ramazzotti baciata dal sole: il fascino della bellezza al naturale

Aurora Ramazzotti è sempre in silenzio stampa sulla questione della presunta gravidanza che la riguarda, ma su Instagram continua a pubblicare dei dettagli che potrebbero essere una risposta a tutte le voci che ormai da tempo la vedono incinta del suo fidanzato Goffredo Cerza. Dopo l’indiscrezione rilasciata dal settimanale Chi, la notizia della dolce attesa ha fatto il giro del web in pochissimo tempo, ma i diretti interessati al momento non hanno né smentito né tantomeno confermato. Aurora, per la prima volta, ha mostrato la sua pancia su Instagram, e potrebbe essere una risposta tutta a modo suo.

Aurora, la foto della pancia su Instagram

Sicuramente se c’è una qualità di Aurora Ramazzotti che nessuno potrebbe mai negare è l’ironia con la quale affronta le situazioni; anche in questo caso, nonostante sia un argomento delicato e potrebbe sentirsi al centro del gossip in maniera eccessiva rispetto al solito, su Instagram ha deciso di sfoggiare la sua simpatia attraverso risposte un po’ criptiche (ma non troppo) che evidentemente riguardano le voci sulla sua presunta gravidanza e su quanto le viene scritto giornalmente nei messaggi privati sui social.

“Io che apro i messaggi questi giorni”, ha scritto Aurora su Instagram, allegando una sua foto da bambina in cui ha un’espressione sconcertata e buffa. “Sempre io che provo a stare alla larga dai social“, ha aggiunto, anche questa volta con una sua foto da piccola e la faccia dubbiosa. Sicuramente il livello di attenzione nei suoi confronti è più che aumentato in questo periodo, ma lei è in grado di trovare sempre la linea ironica per poter vivere tranquilla il più possibile.

Ma non è finita qui, perché dopo la serie di sue foto da bambina con espressioni sempre buffe, Aurora Ramazzotti ha pubblicato la prima foto della pancia dopo le voci sulla presunta gravidanza. Tutto ciò che si vede è una pancia piatta (molto piatta), e non si capisce bene se l’abbia mostrata per mettere a tacere ogni gossip o per lanciare qualche altro segnale sulla dolce attesa; quel che è certo, è che solo il tempo potrà darci realmente delle risposte.

Aurora e Goffredo: qual è la verità

Da tempo ormai ci sono voci su una presunta gravidanza; dopo il gossip sul test di gravidanza acquistato da Aurora Ramazzotti in compagnia di mamma Michelle Hunziker durante la vacanza trascorsa in Sardegna, le voci non si sono più fermate e il settimanale Chi ha svelato il dolce segreto della conduttrice.

Aurora, quindi, sarebbe incinta del suo fidanzato Goffredo Cerza, con il quale condivide un grande amore da ormai cinque anni; se tutto dovesse rivelarsi vero, vorrebbe dire che la showgirl e l’ex Eros Ramazzotti diventerebbero nonni tra poco tempo. Due nonni giovani e super rock, bisogna dirlo, e che soprattutto si sono riavvicinati moltissimo negli ultimi mesi.

I diretti interessati, però, per ora non hanno commentato limpidamente la notizia, ma sicuramente quelli di Aurora sono dei piccoli e criptici indizi con i quali, a suo modo, vuole rispondere a tutto ciò che le viene detto pubblicamente e privatamente da giorni.