Aurora Ramazzotti, l’addio al nubilato in una location da sogno: tutti i dettagli

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Conto alla rovescia ufficialmente partito per Aurora Ramazzotti. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si sta avvicinando a passo deciso al grande giorno, quello del matrimonio con Goffredo Cerza, e per l’occasione le sue amiche più care le hanno regalato un addio al nubilato all’altezza delle aspettative. Lo zaino in spalla, la valigia pronta e direzione decisamente esotica: è il momento di salutare ufficialmente la vita da “fidanzata”, prima di trasformarsi nella signora Cerza. Una piccola pausa scintillante che la futura sposa si è meritata, dopo mesi di preparativi e inviti originali già spediti agli ospiti.

L’addio al nubilato di Aurora Ramazzotti in Marocco

A organizzare il bachelorette party da copertina di Aurora Ramazzotti ci hanno pensato Sara Daniele e Lorna Pagano, le storiche amiche del cuore della futura sposa. La destinazione scelta è il Marocco, e nello specifico la magica Marrakech, dove Aurora e le sue compagne di viaggio sono atterrate. Una scelta tutt’altro che casuale, perché alla famosa “ultima sera da single” è stato preferito un format molto immersivo: un weekend lungo a tema, tra esperienze e tradizioni locali.

A fare da quartier generale al party, un riad da sogno, un piccolo angolo di paradiso a cinque stelle, perfetto per godersi le giornate tra pranzi e cene in puro stile marocchino e i tatuaggi all’henné, fatti tutte insieme come piccolo rito di sorellanza. E poi naturalmente lei, la sposa, immortalata mentre indossa gli abiti tipici del posto, in totale immersione con la cultura locale.

A rendere l’esperienza ancora più memorabile ci sono i regali a tema preparati per ogni invitata: un cappello di paglia per ripararsi dal sole e un borsone, dentro cui dovrebbero esserci ulteriori sorprese coordinate. Intanto, mentre Aurora si gode questa parentesi tutta al femminile, mamma Michelle Hunziker si prende cura del piccolo Cesare. Per il lungo weekend del Primo Maggio, la conduttrice è in Romagna insieme alle altre figlie Sole e Celeste e al nipotino, in una sorta di parallela mini-vacanza in famiglia.

Aurora Ramazzotti si sposa con Goffredo Cerza

Aurora e Goffredo Cerza stanno insieme da quasi un decennio, da quando si sono incontrati nel 2017 a Londra, grazie a un’amica in comune. La proposta di matrimonio è arrivata lo scorso dicembre, in modo decisamente romantico e in una cornice importante: lo stesso luogo in cui era nato il loro amore. Aurora aveva annunciato il “sì” sui social con un post tenerissimo, accompagnato dalla frase: “2024-2018. Ho detto sì nel posto in cui ci siamo innamorati. Ti amo per sempre”.

A spazzare via ogni curiosità sul “quando”, ci ha pensato direttamente la futura sposa lo scorso ottobre. Sollecitata dalle continue domande dei follower, Aurora ha scelto Instagram per ufficializzare la data: il matrimonio si celebrerà il 4 luglio 2026 in Sicilia. Un annuncio fatto con una serie di stories in cui appariva visibilmente emozionata: “Non c’è così tanto tempo, a me sembrava lontanissimo invece mancano 8 mesi”, ha confidato ai suoi fan. “Ci sono tantissime cose da fare, per fortuna abbiamo una wedding planner molto brava”.