Nozze d’argento: le migliori frasi per celebrare 25 anni di matrimonio

Fonte: iStock Le più belle frasi per celebrare 25 anni di matrimonio

Le Nozze d’Argento sono una tappa molto significativa per una coppia di coniugi, e si celebrano dopo 25 anni dalla data del “sì”. Un giorno speciale, in cui la mente ripercorre tutti i momenti e ritroso, fino a quello della proposta, quando tutto è iniziato. E poi le corse per trovare il vestito perfetto, l’organizzazione di un ricevimento coi fiocchi, che tutti avrebbero dovuto ricordare. Come dimenticare i momenti di trepida attesa, aspettando il grande giorno, l’ansia provata arrivando all’altare. Momenti indimenticabili, che rimarranno per sempre nel cuore. Quanto è bello riviverli insieme, festeggiando con emozione il traguardo i 25 anni di matrimonio? DiLei ha selezionato le più dolci e poetiche frasi d’amore per i migliori auguri.

Frasi per 25 anni di matrimonio: i pensieri di Papa Francesco

Il matrimonio è uno dei sette sacramenti per la chiesa cattolica, per i credenti è una tappa fondamentale, che corona l’amore di una coppia. Arrivare a festeggiare il 25esimo anniversario è un traguardo significativo nella vita di una coppia di fedeli che segue il cammino del Signore. Il matrimonio è un patto sacro tra un uomo e una donna, che li lega per tutta la vita. Vediamo alcune delle più belle frasi sul matrimonio dette da Papa Francesco, che ricordano il grande valore spirituale di questo sacramento, in un giorno così speciale come quello delle Nozze d’Argento:

Bisogna poter vivere l’amore matrimoniale per sempre. Alcuni dicono “finché dura l’amore”. No, per sempre. O per sempre, o niente.

Il matrimonio è simbolo della vita, della vita reale, non è una “fiction”! È sacramento dell’amore di Cristo e della Chiesa, un amore che trova nella Croce la sua verifica e la sua garanzia.

Il matrimonio è un lungo viaggio che dura tutta la vita!

Il matrimonio non è semplicemente una cerimonia che si fa in chiesa, coi fiori, l’abito, le foto, ma un sacramento che avviene nella Chiesa, e che anche fa la Chiesa, dando inizio a una nuova comunità familiare.

Siamo creati per amare, come riflesso di Dio e del suo amore. E nell’unione coniugale l’uomo e la donna realizzano questa vocazione nel segno della reciprocità e della comunione di vita piena e definitiva.

Il fondamento su cui si può sviluppare una vita familiare armoniosa, è soprattutto la fedeltà matrimoniale.

Quando io saluto i novelli sposi, dico: “Ecco i coraggiosi!”, perché ci vuole coraggio per amarsi così come Cristo ama la Chiesa.

Per Dio il matrimonio non è utopia adolescenziale, ma un sogno senza il quale la sua creatura sarà destinata alla solitudine.

Il “per sempre” non è solo una questione di durata! Un matrimonio non è riuscito solo se dura, ma è importante la sua qualità. Stare insieme e sapersi amare per sempre è la sfida degli sposi cristiani.

Nel cammino del matrimonio è importante, è necessaria la preghiera, sempre. Lui per lei, lei per lui e tutti e due insieme.

Un matrimonio non è riuscito solo se dura, ma è importante la sua qualità. Stare insieme e sapersi amare per sempre è la sfida degli sposi cristiani. Chiedete a Gesù di moltiplicare il vostro amore.

Non esiste l’amore a puntate, l’amore a porzioni. L’amore è totale e quando si ama, si ama fino all’estremo.

Come l’amore di Dio è stabile e per sempre, così anche l’amore che fonda la famiglia vogliamo che sia stabile e per sempre.

L’amore vero è senza limiti, ma sa limitarsi, per andare incontro all’altro, per rispettare la libertà dell’altro.

Due innamorati assomigliano a Dio: questa è la più grande bellezza di un matrimonio.

Frasi simpatiche per festeggiare le nozze d’argento

Il romanticismo è una delle fiamme che rendono vivo il matrimonio. Nel giorno del 25esimo anniversario, però, è bello anche ricevere, dedicare o dedicarsi dei pensieri divertenti, che fanno sorridere. E così, per celebrare questo traguardo così profondo DiLei ha scelto alcune frasi spiritose e simpatiche da usare in un giorno così importante:

Ti amo perché sei strano almeno quanto me. Buon anniversario!

Fate sembrare facile una delle cose più difficili di tutte: il matrimonio. Complimenti!

Non permettere alla donna di cambiarti, quando l’avrà fatto si sarà stancata di te. (Hermann Hesse)

A volte bisogna saper scegliere con chi complicarsi la vita…

Alcuni matrimoni finiscono bene, altri durano tutta la vita.

Ma non vi siete ancora stancati? Tradizionalisti impertinenti!

Ci si studia tre settimane, ci si ama tre mesi, ci si bisticcia tre anni, ci si tollera trent’anni e i figli ricominciano. (Hippolyte Taine)

Carissimi sposi, oggi avete conquistato la medaglia d’argento e d’ora in poi non dovrete fare altro che allenarvi per bene ogni giorno per salire sul podio a vincere la medaglia d’oro. Congratulazioni e buona fortuna!

Ti augurerei il meglio, ma hai già avuto me…

Tra mille ho scelto te… vedi a volte la fretta. Scherzo… Buon anniversario amore!

Se pensi che il matrimonio sarà perfetto, probabilmente sei ancora al ricevimento nuziale. (Martha Bolton)

Se un uomo apre la portiera dell’auto alla moglie, o è nuova l’auto o è nuova la moglie. (Filippo di Edimburgo)

Vi ricordate? 25 anni fa eravamo tutti assieme a voi a festeggiare il vostro matrimonio… Oggi, dopo tanto tempo, non vi siete ancora liberati di noi e siamo ancora qui a brindare al vostro lunghissimo amore!

Quando una donna ha un buon marito si vede dal suo viso. Sei stupenda amore! Buon anniversario!

Belli, giovani, pieni di vita e tanto felici… nonostante ben 25 anni di matrimonio alle spalle! Qual è il vostro segreto? Auguri e ci vediamo alle Nozze d’Oro!

Voi lo sapete, il segreto di un matrimonio felice è dire abbastanza spesso le parole magiche: “Andiamo a cena fuori”.

Quando ti ho augurato di avere tutto quello che avresti desiderato non pensavo che tra queste cose ci fosse anche un marito! Ma siccome ti vedo felice e la prima volta non ho potuto augurarti un matrimonio lungo 25 anni, mi faccio avanti adesso per i prossimi 25. Auguri!

Sono già passati 25 anni? Io non me ne sono neanche accorto. Sembra ieri quando ci siamo ubriacati alle nostre nozze…Ti amo.

Gli anni di matrimonio non si contano, si scontano. (Yves Lecomte)

Lo sapevo, ti sei dimenticato del nostro anniversario! Eh va bene, allora te li faccio prima io gli auguri…Tanti auguri per le nostre Nozze d’Argento amore mio smemorato!

Siamo stati i testimoni della nascita del vostro grande amore, siamo stati i testimoni del vostro bellissimo matrimonio e oggi, dopo 25 anni, siamo ancora qui a essere i testimoni delle vostre meravigliose nozze d’argento. Auguri!

Poesie per i 25 anni di matrimonio

Qual è il modo migliore per regalare un pensiero speciale alla propria moglie o al proprio marito? In occasione del 25° anniversario di matrimonio i più romantici possono cimentarsi nella scrittura di una bella poesia d’amore, aprendo il proprio cuore, sprigionando le parole che esprimono al meglio quanto è puro e profondo il sentimento che provano. Per chi non ha questa vena artistica, ci sono un’infinità di poesie d’autore che si possono riprendere e dedicare; di seguito alcuni pensieri per il 25esimo anniversario di matrimonio:

Il nostro amore è nato quando

tacendo ci siamo accorti di parlare

la stessa lingua.

Ci siamo guardati l’uno nell’altro,

come in uno specchio fedele.

E ciascuno ha visto sorgere nell’altra anima

l’immagine di se stesso.

E solo quel giorno in cui tu eri me e io ero te,

noi due eravamo una cosa sola,

fusa nei ricordi del nostro amore.

Come la fiamma nata dalla terra,

questa cosa nostra,

fatta della nostra carne

e più ancora del nostro spirito,

tendeva verso l’alto.

(Tacendo ti amai – Nino Salvaneschi)

di venticinque anni fa

non è stato un bel sogno

ma una dolce realtà,

e mentre sorniona

la luna s’alzava,

sotto candide lenzuola

la festa incominciava…

Passarono gli anni

e con essi l’ardore

ma qualcosa è rimasto

di sì tanto fervore:

quei raggi di luna,

allo scorrer del tempo,

sui capelli han lasciato

una striscia… d’argento.

(Nozze d’argento – Domenico De Marenghi)

lontano fin dove s’apre il mondo,

se non mi sovrastassero stelle prepotenti

che hanno legato il mio destino al tuo,

così che solo in te mi riconosco.

Poesia, ambizione, speranza e desiderio,

tutto urge verso te e il tuo essere,

la mia vita solo alla tua si regge.

(Certo me ne sarei andato già lontano – Johann Wolfgang Goethe)

Nello splendore del firmamento, io ho scelto te.

Nell’incanto dell’aurora, io ho scelto te.

Nelle bufere più tormentose, io ho scelto te.

Nell’arsura più arida, io ho scelto te.

Nella buona e nella cattiva sorte, io ho scelto te.

Nella gioia e nel dolore, io ho scelto te.

Nel cuore del mio cuore, io ho scelto te.

(Nel silenzio della notte io ho scelto te – Schimel Lawrence)

Frasi religiose per celebrare 25 anni di matrimonio

Dicevamo, il matrimonio è l’ultimo dei sette sacramenti riconosciuti dalla fede cristiana. Oltre alle frasi di Papa Francesco che, per i più devoti, possono rappresentare la miglior forma di auguri per le Nozze d’Argento, ci sono anche altri pensieri religiosi profondi, tra cui:

Congratulazioni! Che il Signore vi benedica e vi riempia di felicità.

Che Dio vi aiuti ad affrontare insieme tutti gli ostacoli della vita e a vivere il meglio i momenti felici. Tanti auguri!

Bontà e verità non ti abbandonino: legatele al collo, scrivile sulla tavola del tuo cuore; troverai così grazia e buon senso agli occhi di Dio e degli uomini. (Proverbi 3:3,4)

Possa il Signore illuminare il vostro amore e le vostre vite per sempre. Tanti Auguri!

Matrimonio e famiglia sono uno dei beni più preziosi del genere umano. (Papa Giovanni Paolo II)

Nel matrimonio cristiano, l’amore non è un’opzione. È un dovere. (R. C. Sproul)

Vi auguro che in Nostro Dio vi accompagni tutti i giorni della vostra vita riempendo i vostri cuori col suo grande amore.

Non esiste l’amore a puntate, l’amore a porzioni. L’amore è totale e quando si ama, si ama fino all’estremo. (Papa Francesco)

E una poesia, quasi una preghiera, un ringraziamento volto a Gesù, con parole dolci e sapienti:

Grazie, Signore,

perché ci hai dato l’amore

capace di cambiare

la sostanza delle cose.

Quando un uomo e una donna

diventano uno nel matrimonio

non appaiono più come creature terrestri

ma sono l’immagine stessa di Dio.

Così uniti non hanno paura di niente.

Con la concordia, l’amore e la pace

l’uomo e la donna sono padroni

di tutte le bellezze del mondo.

Possono vivere tranquilli,

protetti dal bene che si vogliono

secondo quanto Dio ha stabilito.

Grazie, Signore,

per l’amore che ci hai regalato.

(La vita in due – San Giovanni Crisostomo)

Nozze d’argento: brevi pensieri di auguri

Concludiamo questo articolo con una carrellata di frasi dolci e romantiche per augurare il meglio nel giorno del 25esimo anniversario di matrimonio. Un elenco di tanti pensieri, i più brevi e concisi, che potete utilizzare per fare un pensiero speciale e scrivere un dolce augurio colmo d’amore a chi lo merita. Abbiamo raccolto alcune frasi da dedicare a una coppia di amici che celebra le Nozze d’Argento, ma anche dei brevi pensieri romantici da usare per fare gli auguri alla propria metà, per aver raggiunto insieme un traguardo così significativo. Troverai sicuramente le parole giuste per augurare il meglio, con estrema gioia: