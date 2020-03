Chi era Virgilio Crocco, ex marito di Mina

editato in: da

Virgilio Crocco, nato a Roma nel 1940 e venuto a mancare a La Crosse nel 1973, è stato un celebre giornalista italiano esperto di cronaca nera. Il suo nome è noto anche per il matrimonio con la cantante Mina, celebrato il 25 febbraio 1970.

I due sono convolati a nozze con una cerimonia celebrata a Trevignano Romano, una località del Lago di Bracciano. Il matrimonio della regina delle cantanti italiane fu ovviamente un grande evento mediatico, così d’impatto da mettere in secondo piano il Festival di Sanremo che in quei giorni si stava svolgendo (parliamo della ventesima edizione).

Dalla storia d’amore tra Mina e Virgilio Crocco l’anno dopo le nozze è nata Benedetta, oggi attrice e conduttrice radiofonica. Il matrimonio tra la cantante e il giornalista non è durato tanto: già al momento della nascita della figlia, venuta al mondo a Milano l’11 novembre 1971, i due si erano già lasciati.

Tornando un attimo alla vita professionale di Virgilio Crocco, ricordiamo la sua collaborazione con il quotidiano romano Il Messaggero. Il primo marito di Mina – oggi legata al cardiologo Eugenio Quaini – è venuto a mancare prematuramente a causa di un incidente d’auto avvenuto negli USA, nei pressi della città di Minneapolis dove si trovava per motivi di lavoro assieme all’allora giovanissimo collega Eugenio Malgeri, rimasto gravemente ferito.

Come si sono conosciuti Mina e Virgilio Crocco? La loro breve storia d’amore è iniziata poco prima delle nozze. Tutto è infatti cominciato il 6 febbraio 1970, quando Crocco, coetaneo della cantante, si recò a un suo concerto a Terni.

Da quella sera è scattato il colpo di fulmine che, in poche settimane, ha portato la cantante e il giovane giornalista all’altare. Come poco fa accennato, i due si sono sposati il 25 febbraio 1970 con rito civile. Gli impegni professionali li hanno però divisi fin da subito: due giorni dopo il matrimonio, Mina si è infatti esibita in concerto a Bari.

Qualche anno dopo la tragica morte di Crocco, per Mina, che compirà 80 anni il 25 marzo, si sono aperte di nuovo le porte della felicità sentimentale grazie al cardiologo cremonese Eugenio Quaini, diventato suo marito nel 2006 dopo quasi tre decenni di convivenza.