Ascolti tv dell’8 luglio, torna Serena Rossi con Mina Settembre

Fonte: Getty Images Serena Rossi

In attesa di vedere la terza stagione, su Rai 1 è andata in onda la replica di Mina Settembre 2, con protagonista Serena Rossi. E Canale 5 ha risposto con Ilary Blasi, conduttrice al posto di Elisabetta Gregoraci, di Cornetto Battiti Live.

Anche a luglio la battaglia degli ascolti tv si fa aspra. Rai 1 gioca la carta Serena Rossi preparando il terreno alla terza stagione di Mina Settembre, Canale 5 punta tutto sul ritorno in tv di Ilary Blasi con Cornetto Battiti Live. Su Rai 3 Camila Raznovich ha condotto la prima puntata di Kilimangiaro Estate, ospite il botanico Stefano Mancuso che, insieme a Giovanni Storti, è andato alla scoperta di un bosco magico.

Per gli amanti del poliziesco Rai 2 ha trasmesso in prima visione assoluta Panda, la serie francese che con ironia racconta le vicende dell’omonimo personaggio, interpretato da Julien Doré, un ex poliziotto che si è ritirato dalla professione per vivere con suo figlio adottivo, Roman, in un angolo remoto e pacifico della Camargue gestendo un piccolo bar sulla spiaggia.

Su Rete 4 Nicola Porro a Quarta Repubblica si è occupato delle elezioni in Francia e del caso Toti, delle “cooperative rosse” in Emilia-Romagna. Ampio spazio ha dato al tema sicurezza, con la storia di Simone Cicalone. Su La7 a In Onda Marianna Aprile e Luca Telese hanno ospitato Elly Schlein.

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv dell’8 luglio