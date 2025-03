La corsa al Serale è quasi finita: per i ragazzi e le ragazze di Amici è arrivato il momento di dare tutto. E, possiamo dirlo, nessuno e nessuna di loro delude le aspettative. Nello studio di Maria De Filippi sudano, cantano, emozionano.

Non c’è che dire, nel pomeriggio di domenica 2 marzo gli alunni della scuola più ambita di Italia ce l’hanno messa tutta, incontrando il duro giudizio dei maestri di categoria, altrettanto concentrati sull’obiettivo: portare gli studenti meritevoli ai live del programma. Ospiti della puntata alcuni dei nomi più apprezzati di Sanremo 2025: Giorgia, Coma Cose e Francesca Michielin.

Raffaella lotta per il serale e conquista Celentano. Voto 9

La puntata si apre così, con la richiesta di Deborah Lettieri di ammettere Raffaella al Serale. La ballerina si mette in gioco così per conquistare l’ambita maglia d’oro. “È entrata da poco, ha avuto un infortunio quindi l’abbiamo vista poco. Vorrei chiedere se fosse possibile vederla in più coreografie prima che i miei colleghi diano un parere definitivo. Per permettere una visione più completa su Raffaella”. Permesso accordato: Raffaella si cimenta in ben quattro differenti coreografia. Una prova difficile, soprattutto per l’impegno fisico richiesto.

Non manca la mossa serpentina di Alessandra Celentano, che chiede di poter vedere Alessia subito dopo la prima performance di Raffaella. Detto fatto, le due si alternano in studio… Ma la mossa non riesce, perché Raffaella è fresca, energica e pronta. Lo riconosce la stessa Celentano: “Secondo me tu, a volte più a volte meno, ti meriti la maglia“. Bello il piglio della ballerina prima del giudizio finale: “Voglio sentire i giudizi per iniziare a lavorare su ciò che posso migliorare, già da stasera se necessario”. Che grinta! Voto 9.

Giorgia, la simpatia sincera e il bacio a Emanuel Lo. Voto 10

Fresca di Festival di Sanremo, con la sua La cura per me, Giorgia entra nello studio di Amici come un uragano di simpatia e sincerità. Raggiante e limpida si butta senza timore per consigliare gli allievi e le allieve di canto, portando una ventata di vera freschezza in un pomeriggio carico di tensione. Certo, esibirsi davanti a un’artista del suo calibro fa una certa impressione e si vede, ma lei stessa riesce a mettere tutti a proprio agio.

Quindi, un grosso grazie Giorgia. Grazie per la simpatia che riesci a portare su ogni schermo che calchi. Per niente impostata entra in studio e si commuove per la presentazione costruita dal programma, scocca un bacio sulle labbra al compagno e maestro di ballo e ironizza con la temutissima giudice Alessandra Celentano sul compagno: “Ti capisco maestra, si fissa, non molla”. Rivolgendosi a Emanuel Lo si giustifica: “So che quando devi discutere sei una roccia. Hai discusso più in tre anni di Amici che con me, dai più attenzione a lei che a me, te lo dico”. Voto 10

Pettinelli e Zerbi storia vecchia. Voto 4

Ogni programma ha le sue certezze. Quelle di Amici? I battibecchi infiniti tra giudici. Bisogna dirlo: sicuramente sono la linfa del talent, sono utili, aiutano i ragazzi e le ragazze e riflettere sulle proprie “pecche” tecniche e stilistiche… Ma a volte sfociano in apparenti faide senza fine. In particolare quella tra i giudici Rudy Zerbi e Anna Pettinelli sembra di puntata in puntata un copione già letto. Entrambi hanno le loro ragioni, sia chiaro, e non sono in discussioni le capacità di giudizio di entrambi, ma quando di mezzo di vanno gli alunni la storia si complica.

A evidenziarlo, in particolare, è Vybes, che si gioca la presenza nel programma. La tecnica del ragazzo divide i maestri. “Io ancora faccio fatica a capire le parole”, dice Anna Pettinelli (a ragione, a onor del vero), ma altrettanto giustamente Zerbi e Cuccarini ne evidenziano le notevoli capacità di scrittura. Insomma, si merita o no il Serale? Non questa volta, ma avrà un’altra occasione. Il ragazzo raramente esprime quello che pensa, ma durante la puntata di domenica 2 marzo si fa coraggio e ammette: “Non è facile stare qui e rimanere calmi davanti agli scontri tra i giudici”. Forse i giudici potrebbero avere qualcosa su cui riflettere. Voto 4.

Senza Cri a sorpresa senza Serale, ma Michielin la rincuora. Voto 9

Servono due canzoni strazianti a Senza Cri per superare lo scoglio di Anna Pettinelli e accedere al Serale. Ce la fa, commuovendo la giudice (o sbagliamo?), ma, a sorpresa, a bocciare la sua conquista della maglia dorata è Rudy Zerbi. Una scelta discutibile visto che l’aveva ammessa appena pochi minuti prima. Anche se la forza della ragazza sul palco è evidente, qualcosa non lo ha convinto, così Senza Cri torna tra i banchi a mani vuote. Lorella Cuccarini, incredula, e non accetta la proposta della ragazza di cantare un’altra canzone e riprovare a convincere tutti e tre i coach.

A rincuorarla ci pensa Francesca Michielin, entrata proprio sul finire della puntata. Dopo aver cantato il pezzo che ha portato a Sanremo 2025, Fango in paradiso, l’artista si prende lo spazio per spezzare un lancia a suo favore e dirigere una frecciatina ben camuffata ai giudici: “Posso dire una cosa? A me Senza Cri ha commosso: grazie“. Meno male, serviva che qualcuno lo dicesse perché anche a noi da casa una lacrimuccia l’ha fatta scendere. Voto 9.