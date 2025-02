Sanremo 2025, Giorgia canta La cura per me. Testo e di cosa parla la canzone

Fonte: IPA Giorgia

Reduce da un 2024 (anche) come conduttrice e icona di un palco apprezzato come quello del Teatro Ariston, Giorgia torna come Big al Festival di Sanremo 2025.

Con la sua voce incredibile e la sua esperienza ormai consolidata, la cantante è pronta a incantarci con La cura per me, una canzone che racconta una crescita interiore. Scopriamo testo e significato.

Giorgia, cosa canta al “Festival di Sanremo 2025”

Nella 75esima edizione del Festival di Sanremo sale sul palco anche Giorgia. Nessun ruolo da co conduttrice o di ospite per lei, ma la quinta presenza come Big in gara: un traguardo che racconta una carriera incredibile nata proprio al Festival quando, nel 1994 ha portato E poi come nuova proposta per poi vincere ufficialmente il festival dell’anno dopo con la sua indimenticabile Come saprei.

Tra grandi successi e riconoscimenti di un percorso consolidato e capace di emozionare diverse generazioni, ora Giorgia torna al Festival con La cura per me: un viaggio di sentimento profondo che Giorgia immagina come “una stanza buia spezzata da una luce che la illumina”.

Un pezzo intenso che, sicuramente, metterà in luce non solo un tema profondo, ma anche tutta l’intensità della voce di Giorgia: la stessa intensità che ritroveremo sicuramente durante la serata dedicata ai duetti quando, insieme ad Annalisa, la cantante porterà sul palco dell’Ariston una cover di Skyfall di Adele.

Di cosa parla “La cura per me”

Nel corso della gara, quindi, Giorgia si esibirà con La cura per me: una canzone che la cantante racconta come “un viaggio tra note e parole in un sentimento molto profondo che porta a fare riflessioni e a concedere anche un momento di trasformazione”. Un sentimento universale di legame tra le persone, qualsiasi sia il loro ruolo all’interno della vita.

A firmare il pezzo cantato da Giorgia, Riccardo Fabbriconi, meglio conosciuto come Blanco: “Lavorare con lui è stata una bella sorpresa, è un ragazzo profondo, estremamente sensibile, conoscitore delle parole e della musica” ha raccontato Giorgia in un’intervista.

“La cura per me”, testo della canzone di Giorgia

Il testo di La cura per me pubblicato da TV Sorrisi e Canzoni:

Dentro la mano una carezza sul viso

Senz’anima questo sorriso

Che hai cercato, che hai cercato

Più ti avvicini e più io mi allontano

E i ricordi se ne vanno piano

Su e giù come un ascensore

Ogni mia stupida emozione

E no, non cambierà

Dirti una bugia o la verità

Per me fare una follia è come la normalità

Non so più quante volte ti ho cercato

Per quegli occhi, per quegli occhi che fanno da luna

Non so più quante notti ti ho aspettato

Per finire a ingoiare tutta la paura

Di rimanere sola

In questa stanza buia

Solo tu sei la cura per me

Tutto passa

Ma scordarti non so ancora come si faccia

Qualcosa lo dovevo rovinare

Nascondo una lacrima nel mare, ferito

Voglio andare avanti all’infinito

Trovarti dentro gli occhi di un cane smarrito

E no, non cambierà

Dirti una bugia o la verità

Per me fare una follia è come la normalità

Non so più quante volte ti ho cercato

Per quegli occhi, per quegli occhi che fanno da luna

Non so più quante notti ti ho aspettato

Per finire a ingoiare tutta la paura

Di rimanere sola

In questa stanza buia

Solo tu sei la cura per me

No che non ho voglia

Non ho voglia di rincorrerti

Seguire la tua ombra e salire fino sugli alberi

Guardando il cielo sapendo che lo stai guardando

Ora anche tu

Per me sei la luna

Per me sei la cura

Per me sei avventura

Ma non sei nessuno

Spengo la paura

Di rimanere sola

Per quegli occhi

Per quegli occhi che fanno da luna

Non so più quante notti ho aspettato

Per finire a ingoiare tutta la paura

Di rimanere sola

In questa stanza buia

Non sarò mai più sola

Per me