Sanremo 2026, Chiello canta Ti penso sempre. Testo e di cosa parla la canzone

IPA Sanremo 2026, Chiello canta "Ti penso sempre"

Negli ultimi anni Chiello si è ritagliato uno spazio tutto suo grazie a una scrittura emotiva, sonorità sospese e un modo di stare nelle canzoni sempre un po’ fuori asse. Una voce che si muove tra rap e cantautorato e che ha costruito il proprio percorso senza rincorrere definizioni troppo strette.

Il Festival di Sanremo, in realtà, lo aveva già sfiorato: nel 2025 era salito sul palco dell’Ariston accanto a Rose Villain nella serata delle cover. Oggi però torna in una veste diversa, per la prima volta tra i Big, portando sul palco del Teatro Ariston Ti penso sempre, un brano che mette al centro la sua dimensione più intima.

Chiello, cosa canta al “Festival di Sanremo 2026”

Con Ti penso sempre, Chiello porta a Sanremo 2026 un brano che si muove in equilibrio tra assenza e ricordi che riaffiorano. Una canzone, quella che ha deciso di portare sul palco del Teatro Ariston, fatta di immagini spezzate, più vicina a un flusso emotivo che a una storia lineare.

Lo ha raccontato lui stesso parlando del pezzo: “È un oscillare tra ricordi e vuoto. Sono pensieri frammentati”. Dentro questa dimensione sospesa si intravede la fine di qualcosa: un amore, forse un legame che continua a esistere anche quando non c’è più davvero.

La scelta di portare proprio questo brano all’Ariston nasce anche da questo. In mezzo a una discografia spesso segnata da atmosfere più sporche e distorte, Ti penso sempre rappresenta una deviazione più essenziale, quasi fragile: “È la canzone meno distorta, per questo ho deciso di portarla a Sanremo”, ha spiegato.

E se il palco dell’Ariston non è del tutto nuovo per lui, questa volta il peso è diverso. Dopo l’esperienza del 2025 accanto a Rose Villain nella serata delle cover, Chiello torna a Sanremo da protagonista, con una canzone che mette al centro la sua scrittura e il suo modo di stare dentro le emozioni, senza filtri né sovrastrutture.

Chiello, il testo di “Ti penso sempre”

Il testo di Ti penso sempre pubblicato da TV Sorrisi e Canzoni:

Mi piacerebbe dirti che

Non ho pensato a te

È che non riesco a svegliarmi

E sapere che oramai non ci sei

Poi questo fottuto letto

Che non mi sembra fatto per due

Avevi detto che ero l’unico

Ed io ci avevo quasi creduto

Ti penso sempre

Voglio disinnamorarmi

E non è rimasto niente

Solo una scheggia di noi due

Pensi sia stato uno sbaglio

Venire sotto casa tua

Non ho trovato il coraggio

Di dirti quello che ho fatto

Ma almeno non ti ho detto una bugia

Una bugia

A cosa serve il tuo odio

Se la colpa è solo tua

Ti penso sempre

Voglio disinnamorarmi

E non è rimasto niente

Solo una scheggia di noi due

Quindi amarsi a cosa serve?

Se finiamo per odiarci

Quanto tempo che si perde

A dirsi ti amo e dopo addio

Pensi sia stato uno sbaglio

Lasciami sciogliere nell’agonia

Non meritavo uno schiaffo

Mi hai messo in bocca un’altra tua bugia

Lasciami sciogliere nell’agonia

Nell’agonia

Se ti rivedo ti