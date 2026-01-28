Sanremo 2026, Mara Sattei canta Le cose che non sai di me. Testo e di cosa parla la canzone

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Mara Sattei canta "Le cose che non sai di me" a Sanremo 2026

Per Mara Sattei, la partecipazione tra i Big di Sanremo 2026 arriva come un momento di esposizione e scoperta. Un ritorno sul palco dell’Ariston che non ha a che fare con l’urgenza o con la spettacolarità, ma con il bisogno di condividere qualcosa di profondamente personale.

Per farlo, la cantante ha scelto di cantare Le cose che non sai di me, un brano che nasce lontano da qualsiasi costruzione e la accompagna in un racconto che trova nel Festival il luogo giusto per essere ascoltato.

Mara Sattei, cosa canta al “Festival di Sanremo 2026”

Il brano con cui Mara Sattei torna a Sanremo 2026 si intitola Le cose che non sai di me: un pezzo di cui, dopo aver presentato il titolo con Carlo Conti durante Sarà Sanremo, la cantante ha voluto raccontare la nascita in un’intervista per i canali social della kermesse.

“Il brano è nato completamente in studio in una giornata ed è stato tutto molto naturale il flusso. Parla d’amore: è una dedica molto importante alla mia storia d’amore, è dolce, sentito, che racconta una parte di me molto importante e che mi fa scoprire come cantautrice” ha spiegato.

Dopo la prima esperienza sanremese nel 2023 con Duemilaminuti, pezzo scritto da Damiano David, questa volta Mara Sattei torna all’Ariston con un pezzo che mette al centro anche la sua scrittura.

Un passaggio che sente necessario e che rappresenta un’evoluzione naturale del suo percorso: “Oggi ci tenevo a presentarmi con un brano che raccontasse anche la mia scrittura. È una delle mie canzoni preferite. Spero che arrivi nella maniera giusta e che le persone possano rivedersi”.

La scelta di portare Le cose che non sai di me a Sanremo nasce proprio dalla sua essenza diretta, lontana da costruzioni pensate a tavolino. Un pezzo che si è imposto per ciò che è, quasi chiedendo di essere condiviso: “La sua anima è speciale: non ha sovrastrutture. È un brano sentito e molto intimo che è nato spontaneamente. Mi ha fatto pensare di volerlo condividere col pubblico di Sanremo” ha concluso la cantante.

Nonostante l’esperienza già vissuta sul palco dell’Ariston, per Mara l’emozione di vivere Sanremo resta centrale: “È una grande emozione, è strano perché per una cantante italiana cresciuta appunto con Sanremo essere qui sembra quasi sempre surreale. Mi prendo tutto quello che c’è, tutte le emozioni. C’è una consapevolezza diversa, però c’è sempre adrenalina e quell’incognita di come sarà”.

Mara Sattei, il testo di “Le cose che non sai di me”

In aggiornamento: testo disponibile a partire dal giorno di pubblicazione ufficiale