Affari Tuoi, la storia di Giada commuove Stefano De Martino

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Stefano De Martino

La puntata del 27 maggio di Affari Tuoi è stata ricca di emozioni forti. Merito della concorrente Giada che ha portato in studio una storia tanto forte quando commovente, che ha toccato nel profondo il pubblico e Stefano De Martino.

Affari Tuoi, Giada dell’Emilia Romagna commuove con la sua storia

A giocare nella puntata del 27 maggio di Affari Tuoi, Giada, concorrente dell’Emilia Romagna. La giovane, originaria di Forlì, ha svelato di essere una estetista di professione e ha scelto di farsi accompagnare in questa avventura da suo padre Franco. La sua storia ha commosso da subito Stefano De Martino: Giada infatti ha perso la sua amata mamma quando era piccola, per questo è stata cresciuta, insieme alle sue sorelle, dal padre, che si è preso cura di loro e ha fatto un lavoro straordinario, sacrificandosi per la famiglia e dimostrando un grande amore per le figlie.

Il racconto commovente ha reso la partita ancora più tesa, con tutti – compreso Stefano De Martino – pronti a fare il tifo per Giada. La pacchista è partita bene, eliminando diversi pacchi blu, poco dopo però la sfortuna ha iniziato a colpire e Giada ha visto sfumare sia il premio da 15mila che quello da 300mila euro.

Con la sua prima chiamata il Dottore ha proposto alla concorrente un cambio che è stato accettato: Giada ha abbandonato il pacco numero 4 per il pacco numero 17. Dopo aver rifiutato l’offerta di 17mila euro, la pacchista ha realizzato una serie di tiri che hanno eliminato sia pacchi rossi che blu.

Arrivata ad un punto di stallo nella gara, Giada ha scelto di cambiare ancora una volta il suo pacco, optando per il numero 12. Una scelta giusta, visto che il suo pacco conteneva zero euro. Sul finale, dopo una serie di tiri che hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso, Giada si è trovata con due pacchi blu e due pacchi rossi, arrivando alla Regione Fortunata per cercare di portare a casa qualcosa.

A sostenerla nella sua scelta e a consigliarla tutto lo studio, compresi Herbert Ballerina, Stefano De Martino e Martina Miliddi. Alla fine Giada e il padre hanno deciso di scegliere l’Abruzzo e il Molise. Proprio quest’ultima regione, a sorpresa, ha consentito alla concorrente di vincere ben 50mila euro.

Affari Tuoi, Stefano De Martino rimanda le puntate per stare accanto a Belen

Secondo alcune ricostruzioni, Stefano De Martino avrebbe scelto di rimandare le registrazioni delle puntate di Affari Tuoi per rimanere accanto a Belen Rodriguez. La showgirl argentina, come sappiamo bene, è stata soccorsa dalle forze dell’ordine qualche giorno fa dopo la chiamata dei suoi vicini, allarmati dalle urla provenienti dalla sua abitazione. Belen, trasportata in ospedale, sarebbe stata immediatamente raggiunta da Stefano.

La prima persona contattata dalle forze dell’ordine sarebbe stato proprio il conduttore di Affari Tuoi che avrebbe deciso di raggiungere l’ex compagna e madre di suo figlio Santiago, per aiutarla e starle vicino. In seguito al ricovero di Belen, Stefano avrebbe deciso poi di restare a Milano, rinunciando temporaneamente agli impegni legati ad Affari Tuoi. Il presentatore infatti avrebbe dovuto registrare alcune puntate dello show, ma avrebbe scelto di rinviare l’appuntamento lavorativo a Roma per concentrarsi sul benessere dell’ex moglie.