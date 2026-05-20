Affari Tuoi, Stefano De Martino: “Non abbiamo rischiato”. Quanto ha perso la concorrente

IPA Stefano De Martino

Una concorrente energica e solare: nella puntata del 20 maggio di Affari Tuoi, le campane a festa ci sono state più di una volta. Sofia dalle Marche, in studio con la zia “Ross”, si è giocata questa partita fino alla fine. A condurre come sempre Stefano De Martino; questo mercoledì, però, è stato insolito, poiché Herbert Ballerina non ha condotto per i primi 6 tiri e ha presentato la sua invenzione (e poi c’è stato un problema).

Affari Tuoi, cos’è successo nella puntata del 20 maggio 2026

Le campane a festa sono sempre un buon segnale ad Affari Tuoi; proteggere il podio è l’obiettivo di ogni concorrente passato per il game show di Rai1 condotto da Stefano De Martino. Sono tre i pacchi rossi da non aprire subito, nei primi tiri, ovvero quello da 300mila, 200mila e 100mila euro. Sofia ha iniziato la sua partita con il pacco numero 13, e non ha mai cambiato quando il Dottore le ha dato la possibilità di farlo.

La futura insegnante di lettere, che sta aspettando settembre per entrare in classe, è anche una cantante: è in studio con la zia Rossella, chiamata affettuosamente zia Ross. L’invenzione del giorno di Herbert Ballerina (che non ha condotto i primi sei tiri come al solito al mercoledì) è il bicchiere fiducioso.

“Non la so spiegare questa oggi: un’invenzione per vedere il mondo in maniera più ottimistica. Ci sono due tipi di persone, chi vede il bichiere mezzo pieno, chi mezzo vuoto. La mia invenzione te lo fa vedere sempre mezzo pieno”. Il bicchiere si è poi svuotato man mano nel corso della puntata per colpa di un buco.

Quanto ha vinto Sofia

Il pacco nero è stato trovato nei primi 6 tiri (aveva un valore di 5 euro). Ed è stata una partita davvero ad altissima tensione: a sette pacchi dalla fine, c’erano tre blu, ovvero quello da un euro, da 50 euro e l’invenzione di Herbert. Ma dall’altra parte la proposta era ben più alta: 15mila, 100mila, 200mila e 300mila euro. Il Dottore si è ritrovato così costretto a fare diverse proposte: la prima offerta da 39mila euro, poi una da 45mila euro, e i classici cambi. I primi due cambi sono stati rifiutati da Sofia e dalla zia.

Come sempre, però, ormai sappiamo che ad Affari Tuoi basta poco per vedere la partita andare in fumo. Il valore di un tiro è sceso a 23mila euro quando sono stati trovati vari pacchi rossi, lasciando solo quelli da 15mila e 300mila euro. “Abbiamo avuto un problema nella costruzione dell’invenzione”, e nella tensione generale per i rossi persi, si è aggiunto anche Herbert. Per fortuna, il bicchiere è stato trovato nel pacco successivo.

Un “vento polacco”, come lo ha chiamato Herbert, ha avvolto lo studio: due pacchi blu, due rossi, e la speranza di portare a casa 15mila o 300mila euro. Rifiutato il cambio – è stata una scelta difficile – l’unico pacco blu rimasto è stato quello di un euro. Sull’offerta da 50mila euro del Dottore, Sofia si è fermata, ci ha riflettuto, ha raccontato i suoi valori: sa quanto tempo e impegni richiedano una cifra simile. Il Dottore è riuscito nell’intento di mettere in crisi la concorrente, che ha accettato l’offerta; nel suo pacco, il numero 13, scelto all’inizio della puntata e mai cambiato, c’erano 300mila euro.