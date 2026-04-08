Affari Tuoi, Stefano De Martino: “Incredibile”. La concorrente “spietata” sfida il Dottore

IPA Stefano De Martino

Come ogni sera, dal Teatro delle Vittorie, Stefano De Martino ha condotto una nuova puntata di Affari Tuoi. E che puntata: la protagonista è stata Alessia, da Brescia, e il primo pacco pescato è stato il 18. Presentazione di rito per Alessia, accompagnata dal fidanzato Daniele in studio (che l’ha corteggiata per 7 anni). “Ce l’avevi quasi fatta”, la battuta di Herbert Ballerina che ha dato inizio a una puntata davvero memorabile, anche perché i primi tiri sono stati gestiti dalla spalla di De Martino.

Cos’è successo nella puntata dell’8 aprile di Affari Tuoi

Non capita spesso, ma quando succede è sempre memorabile: i primi sei tiri sono stati condotti da Herbert Ballerina, che ha preso il posto del conduttore Stefano De Martino. Si sono scambiati i ruoli, ed è toccato a De Martino spiegare (non molto bene, a dire il vero) l’invenzione nonsense della serata di Herbert. “Capita di essere in ansia per qualcosa, ma quando arriva quel momento. Ora non vediamo l’ora di andare a cena, quindi non vedo l’ora, però se guardi l’ora tu la vedi l’ora. Allora cosa ho inventato? Grazie al collega del Wisconsin, abbiamo inventato l’orologio dove non si vede niente“.

Ma Ballerina non ha avuto dubbi: “Non le sai spiegare. Si chiama No-Rologio“. Dopo l’ormai classico momento distensivo, Herbert ha condotto i primi tiri con non poche sorprese: sono stati scartati molti pacchi blu, tra cui il No-Rologio e Gennarino (con bonus annesso di 3mila euro), e il pacco nero da 20mila euro.

Quanto ha vinto Alessia

Occupandosi di numeri (è contabile amministrativa), Alessia è stata un “problema” per il Dottore, come aveva anticipato De Martino a inizio puntata: dopo l’inizio scoppiettante con Herbert, è arrivata la prima chiamata del Dottore, con le campane in festa. “A volte faccio anche di testa mia”, ha risposto al Dottore, riferendosi evidentemente alle battute in studio. Prima offerta: 39mila euro, rifiutata. “È finito il lavoro mio”, Herbert ha provato a defilarsi, ma Stefano lo ha invitato a condurre tutta la puntata, anche per proteggere il podio contro ogni scaramanzia. “No, tutta non la posso fare”. Lo studio è esploso a quel punto, ma il sogno è finito quando è intervenuto il Dottore.

“Eh, lo so, in base ai compensi concepiti io posso fare solo 6 tiri”, così il conduttore è tornato al suo posto, non senza prima correggere Herbert. “Percepiti, non concepiti”. Il podio da 300mila, 200mila e 100mila è stato ben difeso da De Martino, che ha poi risposto al Dottore. “Le sono mancato?”. Più consistente la seconda proposta del Dottore, di 44mila euro, scartata subito.

“Quando ci fa aspettare è perché sta facendo le sue riflessioni”. Partita davvero non priva di tensioni verso il finale: Alessia ha chiesto 200mila euro per l’offerta del Dottore, che ha proposto di fare ancora due tiri. I pacchi rimasti erano quelli blu da 1 euro e 50 euro, e cinque rossi da 30mila, 75mila, 100mila, 200mila e 300mila euro. Ma il Dottore non si è sbilanciato troppo, proponendo 53mila euro. “Sono decisi e compatti”, la reazione di De Martino alla strategia di Alessia e Davide.

“Partitona”, gli ultimi quattro pacchi rimasti hanno messo non poco in difficoltà il Dottore. La concorrente ha trovato l’ultimo pacco blu da 1 euro, quindi sono rimasti solo tre pacchi rossi: 30mila 200mila e 300mila euro. Soldi sicuri. “Incredibile, la faccenda si fa seria”. Tutti in studio hanno atteso la telefonata del Dottore. Due pacchi rossi sono rimasti alla fine, da 30mila e 200mila euro: ripercorrendo la memoria storica del programma, l’ultima offerta è stata di 80mila euro. “Non mi ha mai proposto il cambio, rifiuto”. Da concorrente fredda e “spietata”, però, non è riuscita a battere definitivamente il Dottore, portando a casa 30mila euro.