Chi è Peter Phillips, il nipote di Carlo che ha voluto la pista di ghiaccio a Palazzo

Fonte: IPA Peter Phillips

Peter Phillips è sempre stato noto per il suo spirito imprenditoriale. Ora tutti gli occhi sono puntati sulla sua prossima impresa, che sembra un sogno d’infanzia diventato finalmente realtà. Peter, figlio della Principessa Anna e del suo primo marito, il capitano Mark Phillips, sta infatti per aprire una pista di pattinaggio sul ghiaccio a Kensington Palace, l’ex casa di suo cugino, il Principe William. L’ICE Kensington Palace verrà ufficialmente inaugurata il prossimo 30 novembre.

La pista sarà la più grande mai costruita in Gran Bretagna e sarà eretta sul sito dell’eliporto di Kensington Palace, dove più volte William e Kate, il Principe e la Principessa del Galles, sono stati paparazzati mentre salivano su elicotteri privati con la loro famiglia. Situata nella splendida cornice della residenza reale londinese, la pista offrirà un’alternativa a quelle del Museo di Storia Naturale e della Torre di Londra, entrambe chiusi definitivamente.

“Dopo queste due chiusure stavamo cercando un luogo nel centro di Londra per poter soddisfare questo tipo di esigenza”, ha rivelato Peter Phillips a Hello!, per poi aggiungere: “Rob Derry, il mio socio in affari che ha gestito molte piste di pattinaggio in tutto il Paese per cinque o sei anni, sa tutto quello che c’è da sapere sulle piste di pattinaggio, sa molto più di me. E si è avvicinato a me e ha detto: “Conosci qualche posto nel centro di Londra? Ti viene in mente qualche posto?”. Così ho pensato a Kensigton Palace”.

Convincere Re Carlo III non è stato difficile perché alla base del progetto c’è la sostenibilità, tema assai caro al nuovo monarca. “Quando abbiamo deciso di lavorare a questa idea abbiamo subito puntato alla sostenibilità: ci siamo allineati con la Terra Carta“, ha spiegato Phillips. Si tratta del progetto lanciato da Charles nel 2021 per un mondo migliore. Un documento di 17 pagine che prevede un piano d’azione immediato, scandito in 10 punti, per le imprese disposte a seguire una tabella di marcia per un futuro più sostenibile nel settore privato.

Chi aderisce al progetto deve stanziare fondi da investire nel “capitale naturale”, riducendo le emissioni, stimolando la crescita economica sostenibile e ripristinando la biodiversità. Le industrie che vi fanno parte devono anche impegnarsi a difendere le tradizioni, la cultura, i prodotti e i posti di lavoro locali. Re Carlo l’ha chiamata così per ricordare la Magna Carta che un predecessore di sua madre, Re Giovanni Senza Terra, firmò nel 1215 riconoscendo per la prima volta i diritti degli individui.

L’ICE Kensigton Palace resterà aperta dal 30 novembre al 7 gennaio 2024 e potrà ospitare fino a 750 persone al giorno. Il costo del biglietto è di 20 dollari. Saranno presenti inoltre dei temporary shop: da Fortnum & Mason a Cecconi’s Pizza Bar, passando per altri tipi di giochi e attrazioni.

Chi è Peter Phillips: lavoro e vita privata del nipote di Re Carlo

Peter Phillips è nato nel 1977 dal matrimonio tra la Principessa Anna, secondogenita della Regina Elisabetta, e il cavaliere ed ex atleta Mark Phillips. È il fratello maggiore di Zara Phillips, classe 1981. Peter e Zara non hanno mai ricevuto titoli reali per espressa volontà della madre, perché voleva che crescessero liberi e sereni, senza l’ingombro di un nome importante e dei doveri che comporta. Questa scelta non li esclude però dalla linea di successione: al momento Peter è al 17esimo posto mentre Zara al 20esimo.

Laureato in Scienze sportive, Peter Phillips ha sempre lavorato per mantenersi e si è concentrato prevalentemente nei settori dello sport e dell’imprenditoria. Ha lavorato per Jaguar, poi Williams F1 racing team, per la Royal Bank of Scotland e più di recente per SEL UK. Da alcuni anni ha una sua società di sport management.

Nel 2003, al Gran Premio di Canada, ha conosciuto l’ex modella canadese Autumn Kelly, che ha sposato nel 2008. La coppia ha avuto due figlie: Savannah Anne Kathleen, 13 anni, e Isla Elizabeth, 11. Autumn è molto amica di Kate Middleton: nel corso degli anni sono state spesso fotografate insieme, una accanto all’altra. La Kelly si è separata da Phillips nel 2020.

Oggi Peter è legato a Lindsay Wallace, una vecchia compagna di scuola, figlia di un petroliere, divorziata e madre di due bambine. Stando ai gossip la coppia, insieme solo da un anno, è “incredibilmente felice insieme”.