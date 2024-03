Fonte: Ipa Mia Tindall, chi è la nipote della Regina Elisabetta

Mia Tindall è una delle bisnipoti della Regina Elisabetta II, morta nel 2022. Nipote della principessa Anna e figlia della sua secondogenita Zara, seppur giovanissima ha conquistato sudditi e mondo intero grazie alla “verve” e alla simpatia mostrate durante le occasioni pubbliche della Famiglia Reale. Spesso appare in compagnia dei cugini più famosi George, Charlotte e Louis, è considerata la “terribile” e la più scatenata della Royal Family, insieme anche all’altra cugina Savannah. All’età di due anni e mezzo ha dato prova della sua grinta ma, allo stesso tempo, ha intenerito media e opinione pubblica quando è apparsa in uno scatto per il 90esimo compleanno di Queen Elizabeth tenendo ben stretta la borsetta della bisnonna.

Cosa sapere su Mia Tindall

Mia Grace Tindall è la figlia di Zara Phillips e dell’ex rugbista campione del mondo 2003 Mike Tindall. È nata il 17 gennaio del 2014 e ha due fratelli più piccoli: Lena venuta al mondo nel 2018 e Lucas Phillips arrivato nel 2021. Come detto, la sua bisnonna era la longeva e amatissima da tutti i sudditi inglesi e nel mondo Regina Elisabetta II in quanto madre della principessa Anna. Mia è la 22esima in linea di successione al trono e la terza nipote della nonna reale. Nel 2016 si è presa la scena comparendo nella foto per il compleanno della bisnonna mentre sollevava la preziosa borsetta di Queen Elizabeth II. In quell’occasione una fonte di Buckingham Palace ha rivelato: “L’ha fatto e basta”. “L’ho semplicemente ripreso, non era stato messo in scena. È stato del tutto spontaneo”, ha affermato ai media chi probabilmente ha scattato la foto. Nel giugno 2018, Mike e Zara Tindall hanno dato il benvenuto a Lena Elizabeth Tindall, rendendo Mia una sorella maggiore. La famiglia è stata avvistata tutta insieme per la prima volta al Gatcombe Horse Trials nel settembre 2018. Poi nel 2021 è arrivato Lucas Philip Tindall. Mia e i suoi fratelli sono stati fotografati al Burnham Market International Horse Trials a Norfolk nell’aprile del 2022, in occasione di una gara della madre Zara, campionessa di equitazione.

Le foto e il ruolo nella famiglia reale

Mia è spesso ripresa mentre fa delle smorfie o facce buffe durante le occasioni pubbliche della Royal Family oppure quando corre e gioca in modo molto attivo e spericolato, per questo motivo è stata soprannominata dai media come la “terribile” o la “scatenata”. Al Festival of British Eventing è stata fotografata mentre sollevava il fratellino e lo intratteneva portandolo alle giostre. Nonostante sia 22esima in linea di successione, Mia non detiene un rango reale formale. Secondo la BBC, i figli della figlia di un monarca non “hanno diritto al grado di Sua Altezza Reale” e quando la madre di Mia, Zara, nacque nel 1981, i suoi genitori, la principessa Anna e il capitano Mark Phillips, rifiutarono di darle un titolo. Poiché né sua madre né suo padre hanno un rango reale, neanche Mia ne ha uno. In pratica non la si può chiamare principessa e neanche duchessa.

Il rapporto con i cugini George, Charlotte e Louis

Mia ha un ottimo rapporto con i cugini più noti, ovvero i figli del principe William e della principessa Kate, la coppia erede al trono inglese. Spesso compare con George e Louis e avrebbe un rapporto speciale con Charlotte, le due sono quasi coetanee con solo un anno di differenza. Uno stretto legame la unisce anche alle altre due cugine Savannah e Isla Phillips, figlie di Peter, il fratello di Zara. Nell’ottobre 2018, per esempio Mia è stata damigella d’onore al matrimonio reale della principessa Eugenie con Jack Brooksbank. A lei si sono unite la principessa Charlotte, Maud Windsor, Theodora Williams, Savannah e Isla Phillips. Subito dopo la cerimonia, il gruppo di bambine è stato immortalato sui gradini della Cappella di San Giorgio, dove hanno salutato la folla di fan. Dal 2022 Mia ha iniziato ad apparire più regolarmente con i suoi genitori e il resto della famiglia reale britannica a eventi e impegni della Royal Family. Era presente al servizio del Ringraziamento per il bisnonno, il principe Filippo, a marzo, e ha partecipato alle funzioni della domenica di Pasqua a Windsor in aprile. Durante il Giubileo di platino della Regina Elisabetta II è stata con i cugini reali e ha guardato il Trooping the Colour indossando una fascia di fiori rossi. A Natale 2023 si è presentata in chiesa tenendo per mano il principe Louis. Spesso viene ripresa anche con Charlotte mentre salutano la folla, chiacchierano o assistono insieme a qualche evento. Una foto che ha fatto il giro del mondo è poi quella con Savannah che tiene Mia sulle spalle mentre ridono felici. Tra le due cugine ci sarebbe una profonda amicizia testimoniata appunto da vari scatti che le vedono giocare e divertirsi insieme.

Le passioni di Mia e qualche curiosità

In comune con la Regina Elisabetta II e con la madre Zara Phillips, la piccola Tindall ha la passione per la moda, oltre che ovviamente per le borsette della defunta bisnonna, e per le competizioni equestri. Sarebbe innamorata dei cavalli e le piace molto cavalcare con le cugine Savannah e Isla. Il padre in un’intervista avrebbe detto di essere contento della passione della figlia che le permette di stare a contatto con la natura. In generale Mia è una grande amante dello sport e dell’avventura nelle sue diverse declinazioni. Spesso viene vista giocare a calcio e adorerebbe nuotare. La madre Zara ha rivelato che la passione per l’acqua sarebbe nata quando la primogenita aveva poco meno di un anno: “Quando l’abbiamo portata in Australia per la prima volta aveva 11 mesi; abbiamo dato il via al suo amore per il mare”. Mia è nata al Gloucestershire Royal Hospital di Gloucester e pesava circa 3 chili e mezzo alla nascita. Avrebbe una passione per i gelati, la natura e non starebbe ferma un secondo. Già con uno suo stile very English nell’abbigliamento, la piccola Tindall non c’è dubbio che farà parlare di sè anche nei prossimi anni. Intanto ha già dimostrato di avere un carattere determinato, allegro e indipendente e per i sudditi inglesi è una dei componenti della Famiglia Reale più apprezzati e amati.