Gatcombe Park, la location da sogno del matrimonio reale di Peter Phillips

Lontano dai fasti a cui la Royal Family ci ha abituati nel tempo, Peter Phillips è pronto a sposare Harriet Sperling nella tenuta di campagna della madre Anna

Getty Images Veduta di Gatcombe Park

C’è aria di fiori d’arancio a casa Windsor, ma stavolta niente fasti da capogiro o parate solenni. Peter Phillips, il nipote più grande della compianta Regina Elisabetta, convola a nozze con la sua Harriet Sperling sabato 6 giugno e sarà un Royal Wedding insolito, meravigliosamente “normale”. Una cerimonia intima, priva di dirette televisive, alla presenza dei propri cari e in uno dei luoghi che più stanno a cuore agli sposi e alla famiglia della Principessa Anna: lo splendido Gatcombe Park.

La pittoresca All Saints’ Church nel cuore delle Cotswolds

Per il fatidico “Sì”, Peter Phillips e Harriet Sperling hanno scelto un angolo di paradiso incontaminato, la pittoresca All Saints’ Church nel villaggio di Kemble, immerso nel verde delle Cotswolds. Una chiesetta romantica che conta appena 80 posti a sedere nei banchi principali.

Non si tratta di una scelta casuale, ovviamente. Il piccolo edificio religioso si trova a pochissimi minuti da Gatcombe Park, la storica tenuta di campagna della Principessa Anna dove la coppia vive stabilmente in una residenza privata. Niente fasti di Westminster, dunque, ma un luogo del cuore che la coppia frequenta da sempre, sin dall’inizio della loro relazione nata nel 2024.

Gatcombe Park per un ricevimento country-chic

I festeggiamenti veri e propri si sposteranno proprio a Gatcombe Park, la riservatissima residenza della Principessa Reale nel Gloucestershire.

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Questa maestosa dimora georgiana in pietra color crema, circondata da oltre 700 acri di colline ondulate e boschi fatati, farà da cornice a un ricevimento diviso in due parti: prima un pranzo formale diurno, poi una festa privata immersa nella natura di sera.

Niente sfarzo imposto dall’etichetta, ma un’atmosfera rilassata e chic, in perfetto stile country inglese. A curare ogni dettaglio è il prestigioso wedding planner Peregrine Armstrong-Jones, che aveva già firmato le prime nozze di Peter Phillips con Autumn Kelly nel 2008.

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Harriet Sperling, la sposa della porta accanto

Sulla scia di Kate Middleton e Meghan Markle, Harriet Sperling è un’altra tra le “persone comuni” entrate a far parte della Royal Family negli ultimi decenni. Stimata infermiera pediatrica della sanità pubblica britannica e scrittrice freelance, la compagna di Peter Phillips ha conquistato tutti con la sua grazia e uno stile già amatissimo dagli appassionati.

Per le sue apparizioni pubbliche, Sperling adora indossare brand britannici iconici e approvati dalla stessa Principessa Kate, come Me+Em e Wiggy Kit. E, per il grande giorno, è già trapelato un dettaglio dolcissimo: il suo bouquet da sposa sarà composto da profumatissimi piselli odorosi inglesi, fiori semplici ed eleganti ma anche decisamente anticonvenzionali.

Gli ospiti presenti alle nozze

Uniti da un legame che non si è mai interrotto del tutto, per il bene delle figlie, l’ex moglie di Phillips sarà presente alle nozze e le loro figlie, Savannah e Isla, insieme alla figlia adolescente di Harriet Sperling, Georgina, avranno un ruolo d’onore durante il rito.

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Pur trattandosi di un evento privato, la presenza Royal sarà straordinaria, a cominciare da Re Carlo e la Regina Camilla, legatissimi al nipote, senza dimenticare William e Kate: i Principi del Galles non potevano mancare, dato il profondo legame fraterno che unisce William e Peter fin dall’infanzia. Presenti ovviamente anche Mike e Zara Tindall, sorella dello sposo, che festeggerà il fratello insieme ai figli Mia, Lena e Luca.