Chi è Anny Centis, l’ex fidanzata di Fabio Troiano

editato in: da

Una storia d’amore lunga sei anni, finita in malo modo quando lui si innamora di un’altra. Potrebbe essere la sintesi di quello che è successo tra Fabio Troiano e Anny Centis, la donna che è stata la sua fidanzata storica, finché non è arrivata Eleonora Pedron.

Oggi Fabio Troiano e la Pedron fanno coppia fissa e, dopo un bacio appassionato sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, non si nascondono più. E nemmeno Anny nasconde più la sua amarezza, espressa in un recente post su Instagram in cui si esprimeva con una sola, fortissima, parola: “Schifata”.

D’altronde, la storia di Anny con Troiano è stata lunga e importante, e in molti pensavano che sarebbe sfociata prima o poi nel matrimonio.

Le premesse c’erano tutte: lui attore affermato di cinema e fiction, lei bellissima modella, si erano incontrati dopo che Troiano aveva chiuso la sua storia con la collega Violante Placido e non si sono più lasciati fino a maggio di quest’anno quando, per volere dell’attore, sono arrivati alla rottura.

Lo stesso Troiano aveva raccontato qualche tempo fa, ospite di Domenica Live, l’inizio della storia con Anny come un incontro del destino:

Eravamo in corso Garibaldi. Ci siamo scontrati. Era molto bella. Non sapevo cosa fare. Ero con un mio amico, all’epoca anche agente. Sono tornato indietro, lei era seduta su una panchina con una sua amica. Era il 10 ottobre, il giorno del mio compleanno. Non le ho lasciato il numero di telefono, sono stato scemo, lei però mi ha mandato un messaggio sui social.

Della donna che con la sua bellezza e il suo fascino ha conquistato per sei anni il cuore dell’attore torinese non si sa molto.

Anny Centis lavora come modella e brand ambassador, è appassionata di moda e viaggi e in passato, diversi anni fa, prima di conoscere Fabio Troiano, si era vociferato di un suo flirt con Francesco Arca. La storia con Troiano è stata importante e talmente forte da superare le distanze: lei vive a Milano, l’attore a Roma, ma i chilometri non hanno rappresentato un grosso problema. Fino al giorno in cui, dicono i gossip, lui ha perso la testa per la bionda Eleonora Pedron, e per Anny ora non resta che l’amarezza e la delusione di una lunga storia d’amore finita, per lei, nel peggiore dei modi.