Laila Hasanovic, chi è la fidanzata di Jannik Sinner

Una presenza silenziosa ma dirompente nella vita di Jannik Sinner, Laila Hasanovic è la donna che ha rubato il suo cuore ormai dal 2025

IPA Laila Hasanovic, la bellissima fidanzata di Sinner

Mentre Jannik Sinner si conferma sovrano assoluto del tennis mondiale, continua a esserci al suo fianco una presenza – meno discreta di prima – che incanta a ogni apparizione. Parliamo ovviamente della compagna Laila Hasanovic, modella e influencer, impegnata come attivista ambientale, che ha già conquistato il cuore di tutti.

Le origini e la carriera di Laila

Classe 2000, Laila Hasanovic è nata a Copenaghen da una famiglia di origini bosniache. Occhi azzurro cielo e lunga chioma bionda, è praticamente impossibile che passi inosservata. È grazie a questa bellezza eterea che sin da giovanissima ha iniziato a scalare le vette del mondo della moda, dopo essere stata finalista a Miss Danimarca nel 2019 e dopo aver rappresentato il suo Paese a Miss Universo. Un bel trampolino di lancio, che l’ha resa il volto di brand iconici come Armani Beauty e Prada Beauty.

Modella nota e richiesta, ma non solo. Laila si è diplomata alla Svendborg Gymnasium School in Danimarca, per poi proseguire gli studi con un’esperienza di un anno nel Kentucky, negli USA, focalizzandosi sulla scrittura creativa. Il suo sogno? Diventare una giornalista.

Sui social conta quasi mezzo milione di follower e, anche qui, non ha lasciato che questa “fortuna” restasse inutilizzata. È una convinta attivista ambientale e ambasciatrice di CO2 Living, impegnata in prima linea nella lotta al cambiamento climatico e nella promozione di uno stile di vita sostenibile.

In oltre, la Hasanovic ha anche iniziato un’attività imprenditoriale, lanciando una sua linea di prodotti beauty a Copenaghen, la NRD55.

La vita sentimentale prima di Sinner

Prima di incrociare il cammino di Sinner, Laila Hasanovic ha vissuto una storia d’amore molto importante con Mick Schumacher, figlio della leggenda della Formula 1 Michael Schumacher. La loro relazione, durata circa tre anni e terminata nella primavera del 2025, è rimasta lontana dai riflettori.

Laila, del resto, era diventata parte integrante della famiglia, condividendo con essa momenti gioiosi ma anche quelli legati alle condizioni di salute del pilota. Si dice che la modella sia stata una delle pochissime persone esterne alla famiglia autorizzate a far visita a Michael dopo il tragico incidente del 2013, un segno di grande fiducia e rispetto.

La storia d’amore con Jannik

La scintilla tra Laila Hasanovic e Jannik Sinner sembra scoccata nel maggio 2025, tra passeggiate nei vicoli di Copenaghen e cene romantiche a Parigi.

Nonostante i tentativi iniziali di mantenere la privacy (ricordiamo quando il tennista continuava a dichiararsi single), l’ufficialità è arrivata nell’ottobre dello stesso anno. Da quel momento, la modella è diventata una “musa” discreta nel box di Sinner, sempre presente nei momenti che contano, dai tornei di Londra fino a finale del Masters 1000 Montecarlo nel 2026.

Oggi la coppia vive la propria quotidianità a Monte Carlo, cercando di preservare un briciolo di normalità tra un torneo e l’altro. Ad accompagnarli nei loro spostamenti c’è spesso Snoopy, il piccolo cane che Laila adora e che è diventato una vera mascotte per i fan della coppia.