Fiorello a La Pennicanza, clamoroso scoop sul Concertone. E interviene Sal Da Vinci (fake)

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa - La Pennicanza Biggio e Fiorello a "La Pennicanza"

Fiorello e Fabrizio Biggio conducono l’ultima puntata della settimana de La Pennicanza. Lo showman lascia agli spettatori uno scoop sui conduttori del Concertone del primo maggio e spuntano due nomi eccellenti. E non poteva mancare il collegamento del (finto) Sal Da Vinci, ormai presenza costante dappertutto.

Fiorello, lo scoop sui conduttori del Concertone del primo maggio

Dopo aver parlato ieri di Amadeus e aver superato il guasto tecnico del digitale terrestre, Fiorello apre parlando ancora di possibili conduttori dell’ormai imminente Concertone del Primo Maggio: “Vi dico due nomi: Pierpaolo Spollon e Arisa! Chi me lo ha detto? Ovviamente qualcuno che mi ha chiesto di non dirlo…”. Le ‘reazioni’ sono immediate, tant’è che a Fiorello arriva un’esilarante agenzia: “Spollon e Arisa protestano: ‘Non lo sapevamo nemmeno noi!’”.

Fiorello, il collegamento improbabile con Sal Da Vinci

L’argomento di cronaca di giornata è però la “rapina del secolo” di ieri a Napoli: “Nessuno si è fatto male, per fortuna – il commento dello showman -. È capitato a Napoli, che è la città più fantasiosa del mondo: c’era una folla davanti alla banca, uno con il megafono ha urlato ‘ci vediamo a Poggioreale!’, un mito! Gli allarmi però non hanno funzionato: stavolta Liorni ha fatto cilecca! Pensate che stavano dando la rapina in diretta su Ore14, solo che a un certo punto la trasmissione si è interrotta ed è comparso… Pie(t)ro Angela! Mi ha chiamato mia madre infatti…”, scherza Fiorello citando l’imprevisto di ieri e il divertente momento con la mamma in puntata.

Sull’argomento interviene anche Biggio, che in collegamento direttamente da Napoli raccoglie l’esilarante testimonianza dell’esilarante Sal Da Vinci dello showman: “Avevo tre cassette di sicurezza nella banca… in una avevo due fedi, nell’altra il Premio di Sanremo… nella terza… stavano i papillon e le mie sopracciglia di ricambio!”.

Ormai l’appuntamento con il finto Sal Da Vinci è diventato un cult. I fan della trasmissione ringraziano per queste gag esilaranti. “Mi fai davvero morire 😂”; Fantastici 🤣🤣🤣🤣”; “Mamma mia me’ fate morì troppo forti….meno male che ci siete😍”.

Fiorello, informazione segreta su Antonella Clerici

Lo sguardo vola infine oltreoceano, verso un Trump sempre più fuori controllo: “Sta attaccando persone a caso, ora anche i personaggi italiani – dice Fiorello -. Sentite cosa ha detto: ‘Vorrei darvi un’informazione su Antonella Clerici, quella delle fettuccine: nonostante la sua fama lei cucina una chiavica!’. C’è una donna che potrebbe salvare tutto questo… la più importante donna italiana che c’è… Maria de Filippi! È l’unica! Manda un postino in America, becca Trump, lo porta qua, lui apre la busta e trova la Meloni che gli urla ‘li morta…’!”.

Fiorello e Biggio tornano con La Pennicanza lunedì 20 aprile alle 13.45 su Rai Radio2 e sul canale 202 del digitale terrestre. E alle 7.10 su Rai2 con La Mattinanza.