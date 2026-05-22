Fiorello a La Pennicanza, il triste annuncio: “Chiudiamo”. E poi scatta la protesta di Sal Da Vinci (fake)

Fiorello dà in diretta a "La Pennicanza" il triste annuncio: "Chiudiamo il 5 giugno e non siamo stati ancora riconfermati". E poi arriva Sal Da Vinci (finto)

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa - La Pennicanza Fiorello e Biggio a "La Pennicanza"

Fiorello e Fabrizio Biggio conducono l’ultima puntata della settimana de La Pennicanza, venerdì 22 maggio. E lo showman dà un triste annuncio, comunicando quando il suo programma chiuderà i battenti. Ma durante la trasmissione vengono toccati diversi argomenti, dai festini di Mick Jagger ai Mondiali di calcio. Non manca il consueto appuntamento con Sal Da Vinci (fake) che si è incatenato per protesta.

Fiorello, La Pennicanza chiude

Ultime battute, dunque, per Fiorello su Rai Radio2, che da lunedì 25 maggio entra nella penultima settimana di programmazione: “Il 5 giugno finiamo – il suo annuncio -. Sono stati riconfermati tutti i programmi radio… tranne il nostro!”, ironizza.

I fan de La Pennicanza hanno ancora qualche puntata per divertirsi, in attesa di conoscere quale sarà il destino della trasmissione che ha avuto un grande successo.

Fiorello, la protesta di Sal Da Vinci

Dopo le perle di saggezza che hanno raggelato tutti, non poteva mancare in chiusura di settimana un intervento di Sal Da Vinci-Fiorello. Il cantante napoletano questa volta inscena una protesta, incatenandosi davanti al tribunale dove è in corso la pratica di divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti.

Ovviamente Sal (finto) non può sopportare che i due si separino. Biggio però gli spiega che ormai hanno entrambi altri partner. Questa notizia causa un malore al cantante che si riprende ovviamente solo grazie alla fede.

Fiorello, sul delle pale eoliche in Umbria e non solo

Fiorello è quindi tornato su uno dei temi della settimana che si avvia alla sua conclusione, il caso delle pale eoliche in Umbria e il progetto Phobos: “Ormai sulla questione mi espongo solo io, nessuno ne parla! Sta diventando una battaglia contro i mulini a vento. La Regione Umbria ancora non ha dichiarato niente. Perché non ci smentite? Anche dai TG ancora nessun servizio”, denuncia lo showman.

Spazio anche alla promozione culturale: Fiorello lancia l’evento conclusivo dell’anno scolastico 2025/2026 del Polo Liceale “Alighieri-Caravillani” di Roma, in programma mercoledì 27 maggio presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio, dal titolo “L’UNIVERSO FEMMINILE: TRA MITO E DIRITTO”.

“Si tratta di un progetto interdisciplinare bellissimo, che ha coinvolto studenti e docenti in un percorso dedicato alla riflessione sul ruolo della donna nella società contemporanea – le parole dello showman, che annuncia quindi la sua presenza -. Io ci sarò, vi aspetto lì!”.

Fiorello, ironia su Mick Jagger a Stromboli

Non manca poi un commento sulle notizie più esilaranti del momento: “Stanno girando un film a Stromboli con Mick Jagger. Ma lì non si può mettere la musica il mercoledì, è una regola: hanno dovuto infatti interrompere la festa di fine riprese. Ma proprio il mercoledì dovevano fare questa festa? Poi ti immagini il carabiniere che bussa alla porta e si trova Mick Jagger davanti? Immagino il dialogo…”.

Infine, una gag sui Mondiali 2026: “Paolo Zampolli insiste per avere l’Italia ai Mondiali. Dice: ‘Il Congo ha l’Ebola? Via, vogliamo l’Italia’. Ha uno stock di bandiere italiane e vuole riprendere l’Italia. No, noi ai mondiali andremo quando ce lo meriteremo!”.

Fiorello e Biggio tornano con La Pennicanza lunedì 25 maggio alle 13:45 su Rai Radio2, RaiPlay, sul canale 202 del digitale terrestre e alle 7:10 del mattino, su Rai2, con La Mattinanza.