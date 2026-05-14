Fiorello a La Pennicanza, il messaggio di Sal Da Vinci svela tutto

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa - La Pennicanza Fabrizio Biggio e Fiorello a "La Pennicanza"

Fiorello e Biggio hanno condotto la puntata di giovedì 14 maggio de La Pennicanza. Non poteva mancare un vocale di Sal Da Vinci (quello vero) che si trova a Vienna per l’Eurovision 2026. Sabato 16 ci sarà la finalissima e Per sempre sì è tra i brani favoriti per la vittoria. Il cantante napoletano però non dimentica gli amici de La Pennicanza, anche perché come lo imita Fiore col papillon gigante non c’è nessuno.

Ma sono stati tanti gli argomenti trattati in puntata, a cominciare dalla notizia delle intercettazioni dei vip sulle quali lo showman ha fatto calare la sua ironia.

Fiorello e le intercettazioni di Lory Del Santo

Le prime gag di puntata di Fiorello sono dunque dedicate al caso dei calciatori e degli attori spiati: “Un milione di dati rubati da agenti infedeli. I nomi dei vip che sono stati spiati mi incuriosiscono… Lory Del Santo, Alex Britti, Julio Cesar. Ma che vita possono avere? Dovete spiare gente con segreti! Ad esempio Pierluigi Diaco: lo vedo sempre con un cane, come mai? Oppure Liorni: ha i codici di tutti gli allarmi d’Italia… oppure intercettate me! Sono pappa e ciccia con la Meloni, ho i numeri di tutti… e tanti segreti. Ad esempio: il Delle Vittorie… sono io che lo sto vendendo, è quello il vero segreto!”.

Fiorello, il vocale di Sal Da Vinci

Fiorello poi annuncia di aver ricevuto un vocale da Sal Da Vinci, autentico questa volta, direttamente dall’Eurovision 2026. Dopo qualche problema tecnico col microfono del telefonino, riesce a farlo sentire in diretta. “Siete fantastici e soprattutto state bene insieme. Qui c’è un po’ di fracasso, mi trovo in un locale che si chiama ‘I terroni'”. Il pubblico in studio scoppia a ridere, ma Biggio precisa: “Non è una battuta”.

Sal prosegue: “Qui c’è praticamente una distesa di magliette del Napoli e ti lascio immaginare. Sono con tutta la delegazione Rai. Fantastici tutti, evviva l’Italia“. E Fiorello chiude, imitandolo.

Fiorello, ironia tra sport e politica

Spazio anche allo sport. Sul derby di Roma e il caos calendari in Serie A, lo showman ironizza: “Trovato l’accordo, la Roma giocherà domenica e la Lazio lunedì!”. La mente poi va ai Mondiali di calcio: “In finale si esibiranno Madonna, Shakira e i BTS, uno show come il Superbowl. Lady Gaga? Non si è qualificata, ha origini italiane del resto!”.

Sulla politica interna, Fiorello commenta l’attacco di Renzi che paragona il governo alla famiglia Addams: “Immediata la replica di zio Fester, quello vero: ‘È così, ormai tutti mi chiamano zio Crosetto!'”. Infine, una breve sulla cronaca e il costume: “Il cocktail più bevuto al mondo? Il Negroni! Pensa che Vannacci ha dichiarato subito: piuttosto divento astemio!”.

Fiorello e Biggio tornano con La Pennicanza venerdì 15 maggio alle 13.45 su Rai Radio2 e sul canale 202 del digitale terrestre e alle 7.10 su Rai 2 con La Mattinanza.