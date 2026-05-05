Fiorello a La Pennicanza, Sal Da Vinci prende lezioni d’inglese: la parola proibita

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa - La Pennicanza Fiorello e Sal Da Vinci, "La Pennicanza"

Fiorello e Fabrizio Biggio conducono la puntata di martedì 5 maggio de La Pennicanza. Come sempre in studio si susseguono diverse notizie e siparietti divertenti, tra cui le lezioni d’inglese di Sal Da Vinci (fake) che proprio non riesce a pronunciare la parola divorzio, nemmeno in un’altra lingua.

Fiorello, tra i 5 secondi di Bruno Vespa e l’intervento di Mattarella

Dopo la puntata delle polemiche sul Teatro delle Vittorie dove era stata lanciata la proposta irriverente di chiudere Sanremo e Affari Tuoi, Fiorello si occupa di sport e dell’incontro di Sergio Mattarella con tutti i tennisti. “Ieri ha incontrato tutti tennisti”, racconta lo showman e Biggio conferma: “Sì l’ho visto”.

Il Grande Slam al Quirinale e “il Presidente Mattarella è stato molto simpatico – ha detto: ‘Io non sono il vostro talismano. Non vorrei sembrare un portafortuna’. Sì perché ricordate che alle Olimpiadi invernali, ogni volta che lui c’era, l’Italia vinceva”. Quindi non poteva non chiamare il (finto) Presidente che ricorda i suoi trascorsi quando giocava al circolo del tennis.

Il pubblico de La Pennicanza va in visibilio e commenta su Instagram: “Sergione sei il nostro mito!“; “Caro PRESIDENTE SERGIONE, porti SEMPRE FORTUNA A TUTTI e per QUELLO CHE STAI FACENDO TI CAPISCO quando sei DISTRUTTO🫂🫂🫂🫂🫂🫂”.

Oltre all’intervento improbabile dal Quirinale, non poteva mancare la rubrica Cinque secondi di Bruno Vespa: “Abbiamo oggi Vladimir Putin. Caro Vladimir è vero che chiude sempre le telefonate con Trump, dicendo ‘Donald sai chi ti saluta”. Ma l’intervento divide l’opinione dei fan. C’è anche chi protesta.

Fiorello, le lezioni d’inglese di Sal Da Vinci

Il momento più esilarante della puntata è la lezione di inglese di Sal Da Vinci – Fiorello che si presenta con il consueto papillon gigante e la giacca bianca. Biggio è a Napoli: “Amici, vedete Sal Da Vinci con il suo insegnante di inglese”. Sal-Fiorello sperimenta i primi rudimenti della lingua straniera. “Where do you live?”, gli chiede il professore, e lui: “Naples. Io sono napulitano tutta la vita”.

La lezione improbabile continua con le frasi canoniche che però vengono inevitabilmente storpiate: “The pen is on the tablet” e inevitabilmente parte Per sempre sì. A quel punto la conversazione si sposta sulle parole del brano sanremese. Finché si arriva al termine proibito, quello che Sal non riesce nemmeno a pronunciare, perché si sente soffocare: “Divorce”. L’unico antidoto al divorzio è il “wedding ring“, ma è troppo lungo da pronunciare. Meglio il più facile e breve “fede”.

I commenti su Instagram sono entusiastici: “Sal sei un GRANDEEEEEEE anche SPEAK ENGLISH👏👏👏👏👏👏”; “Ma come fate a non ridere tutto il tempo 😂😂😂”. Plauso anche per il prof d’inglese: ” il prof di inglese chi è??❤️ è stato fortissimo”.

Fiorello e Biggio tornano con La Pennicanza mercoledì 6 maggio alle 13.45 su Rai Radio2 e sul canale 202 del digitale terrestre. Alle 7.10 su Rai 2 con La Mattinanza.