Sondaggi Grande Fratello del 14 aprile, chi rischia l’eliminazione

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Ufficio Stampa Mediaset Ilary Blasi

Ilary Blasi va in onda con una nuova puntata del Grande Fratello Vip: accanto a lei ci saranno come sempre le due opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, pronte a commentare con schiettezza e qualche battuta al vetriolo le dinamiche all’interno della Casa più spiata d’Italia.

La nona puntata del reality show Mediaset vedrà un nuovo televoto, che questa volta sarà eliminatorio: chi uscirà questa sera?

Grande Fratello Vip 2026, cosa dicono i sondaggi

Alla fine della scorsa puntata, i concorrenti hanno dovuto effettuare le nuove nomination e al televoto sono finite quattro donne: Adriana, Lucia, Alessandra e Blu. Nella puntata di stasera del Grande Fratello Vip questa volta il televoto sarà eliminatorio e decisivo. Il pubblico sarà infatti chiamato a votare il proprio concorrente preferito e il gieffino meno votato sarà costretto a lasciare la casa più spiata d’Italia.

Stasera, quindi la meno votata dovrà lasciare la Casa più spiata d’Italia. I sondaggi online delle ultime ore mostrano un quadro piuttosto chiaro nelle prime posizioni, mentre la parte bassa della classifica appare più incerta e potrebbe determinare l’eliminazione di questa sera.

Sul forum GF Forum Free, emerge un forte vantaggio per una delle concorrenti: Adriana guida infatti con oltre il 43% delle preferenze, segue Alessandra con circa il 23%. La parte più delicata del televoto riguarda Lucia (17%) e Blu (16%), entrambe molto distanti dalle prime due posizioni. Un quadro simile arriva anche dal sondaggio di Reality House: Adriana risulta ancora la più sostenuta, con il 44%, segue invece Lucia, seconda con il 20% delle preferenze, mentre Alessandra e Blu chiudono appaiate al 18%.

Le due rilevazioni indicano dunque una favorita stabile e una sfida più serrata tra le altre tre concorrenti, con particolare equilibrio nella parte centrale della classifica. Dovremmo attendere la serata del 14 aprile per scoprire se sarà davvero la musicista albanese a dover varcare per sempre la porta rossa o l’ex volto di Temptation Island e Uomini e Donne.

Grande Fratello Vip, le nuove alleanze nella Casa

Un momento di tregua inaspettata ha scosso le dinamiche della Casa. Dopo i duri scontri che hanno visto Antonella Elia e Adriana Volpe contrapposte a Paola Di Benedetto, lo scenario è cambiato drasticamente. Lontano dalle urla, Adriana Volpe e Alessandra Mussolini hanno cercato un confronto pacifico con la Elia, puntando tutto sulla strategia: continuare a farsi la guerra favorisce solo gli altri concorrenti.

Il bersaglio comune è ora Marco Berry, giudicato ambiguo e stratega. Le tre donne si sentono usate dal resto del gruppo, convinte che i loro litigi siano stati alimentati per convenienza. “Godono nel vederci litigare”, ha ammesso Adriana. Da qui la decisione: basta fare il gioco degli altri.

Le tre inquiline hanno analizzato il loro percorso, ammettendo gli eccessi e i toni troppo alti, ma arrivando a una conclusione amara: il resto del gruppo ha brindato alle loro spalle, usandole come pedine. Sarà l’inizio di una vera alleanza o solo una tregua passeggera? Di certo, da oggi, le tre popolari inquiline non hanno più intenzione di essere le marionette di nessuno.