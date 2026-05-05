Grande Fratello Vip, sondaggi del 5 maggio: chi sarà il secondo finalista

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Ufficio Stampa Mediaset Ilary Blasi

Sta per calare il sipario su questa edizione del Grande Fratello Vip: la finale è prevista per il prossimo 19 maggio e intanto si chiude il cerchio sui nomi dei finalisti. Nella puntata del 5 maggio infatti il televoto sarà decisivo: sarà il pubblico a determinare non soltanto chi resterà nella Casa del Grande Fratello Vip, ma anche chi potrà conquistare ufficialmente l’accesso all’ultima puntata del reality show insieme ad Antonella Elia, unica finalista ad oggi.

Grande Fratello Vip, le nomination

Il Grande Fratello Vip torna in prima serata su Canale5, con Ilary Blasi al timone dello show, accompagnata come sempre dalle due opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, pronte a commentare con schiettezza e qualche battuta al vetriolo le dinamiche all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Dopo l’uscita di Paola Caruso e la pausa dello scorso venerdì, il GF Vip ritorna con un televoto decisivo, che decreterà il nome del secondo finalista di questa edizione. Come di consueto, sarà il pubblico a decidere chi andrà in finale raggiungendo Antonella Elia, già eletta prima finalista nel corso della decima puntata.

In nomination ci sono naturalmente i grandi protagonisti di questa stagione, che cercheranno di contedersi la vittoria: Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry e Raul Dumitras. Il concorrente più votato staccherà il pass per un posto nella finalissima del 19 maggio.

Cosa dicono i sondaggi del Grande Fratello Vip

I numeri del sondaggio del GF Forum Free sembrano parlare chiaro: la battaglia del televoto pare che sarà tutta incentrata tra Alessandra e Adriana, le due grandi favorite e “regine” di questa edizione. Secondo le proiezioni l’ex conduttrice Rai (e ‘veterana’ del reality) potrebbe superare l’ex politica e andare in finale conAntonella Elia. Più staccate Lucia Ilardo e Francesca Manzini (comunque pronte a stupire) mentre per Raul Dumitras e Marco Berry non sarà facile.

Adriana Volpe domina con il 43,23% dei voti, mentre Alessandra Mussolini è appena dietro con il 39,93% delle preferenze. Decisamente più distanti Lucia Ilardo e Francesca Manzini al 5,56%, come Raul Dumitras al 3,65%. Fanalino di coda, Marco Berry con il 2,08% dei voti. È chiaro che la partita si gioca tutta tra Volpe e Mussolini: lo scarto delle preferenze è minimo e il pubblico da casa potrebbe riservare ancora qualche sorpresa.

Dove eravamo rimasti

Momenti di crisi e litigi nella Casa del Grande Fratello Vip: solo qualche giorno fa Alessandra Mussolini ha pensato al ritiro dal gioco salvo poi cambiare idea. “Per non dare soddisfazione a lei prendo le valigie e le riporto in camera”, ha detto, alludendo ovviamente ad Antonella Elia, che aveva provocato in lei la reazione esagerata.

Senza dubbio anche confronto tra Marco Berry e Francesca Manzini ha generato diverse reazioni, fino a un richiesta di provvedimenti disciplinari da parte del “mondo dei social”. Ma non è finita qui: proprio qualche giorno fa una nuova discussione tra Alessandra e Antonella ha riacceso le tensioni nella Casa.

Un confronto accesissimo che è degenerato con la soubrette che ha cominciato a lanciare oggetti in cucina: Adriana Volpe e Renato Biancardi sono intervenuti per allontanarla e riportare la calma.