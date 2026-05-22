Tumore dell’ovaio: come si scopre e come si cura

Prevenzione, diagnosi precoce e nuove terapie: più consapevolezza e cure personalizzate per migliorare la qualità della vita

Il tumore ovarico può manifestarsi con segnali spesso poco evidenti — come gonfiore addominale, dolore pelvico o sazietà precoce — che è importante non sottovalutare. Per tale motivo diventa fondamentale imparare ad ascoltare il proprio corpo e conoscere quali sono i principali fattori di rischio, tra cui familiarità e mutazioni genetiche come i geni BRCA, ricordando quanto i controlli ginecologici e la diagnosi precoce possano fare la differenza.

Curare la malattia, facendo sempre più attenzione alla qualità della vita. Ecco a cosa punta l’oncologia per l’approccio al tumore dell’ovaio.

I progressi della medicina offrono oggi terapie sempre più personalizzate: esistono trattamenti orali che permettono di vivere la quotidianità con maggiore serenità e autonomia. Un messaggio di attenzione, ma anche di fiducia nella ricerca e in un approccio alla salute femminile che mette al centro benessere e qualità della vita.

Ne abbiamo parlato durante l’evento live, trasmesso sulle nostre piattaforme di Facebook, Instagram e YouTube, con Angela Sikokis, dell’U.O. Oncologia Medica, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.

In collaborazione con GSK.