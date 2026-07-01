Tracciare acquisti e spedizioni con Libero Mail: guida definitiva

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Hai appena cliccato su acquista per quel vestito che tenevi d’occhio da settimane, o magari hai finalmente ordinato il regalo di compleanno perfetto per la tua migliore amica. Il momento dell’ordine ti dà sempre quel piccolo brivido di soddisfazione, ma poi arrivano attesa e dubbi. Ci sono problemi con la spedizione? Quando arriverà il pacco?

In breve la casella di posta si riempie in modo caotico e tutto si accumula tra mail di lavoro, comunicazioni quotidiane, newsletter e, ovviamente, tutto il necessario per tenere traccia dei propri acquisti. Trovare il numero di tracciamento diventa così una caccia al tesoro.

La bella notizia è che la tua casella di Libero Mail può diventare il tuo assistente personale per le spese online, a patto di sapere come configurarla. Con gli strumenti giusti, ogni tuo ordine è a portata di clic e ogni spedizione monitorabile in pochi secondi.

Vediamo ora come far tornare la tua inbox uno spazio ordinato, trasformando la casella in un prezioso alleato.

La mail come assistente personale per gli acquisti

Ogni tuo acquisto online lascia una traccia ben precisa. Pensa alla conferma dell’ordine, così come alla ricevuta del pagamento o alla notifica di spedizione avvenuta. Ogni tua singola transazione genera solitamente 5-6 mail distinte.

Moltiplica questo numero per tutti gli acquisti di un mese (soprattutto durante i saldi o il Black Friday) e capisci subiti come mai l’inbox diventa un campo minato. Il tuo problema non è il quantitativo di posta in entrata, bensì il fatto che le comunicazioni importanti finiscono mescolate con tutto il resto.

Libero Mail ti risolve il problema in modo intelligente. Tra le funzionalità più utili per chi fa shopping online c’è il ben studiato sistema delle Categorie. Hai quindi una serie di cartelle tematiche che la casella di posta popola in automatico, riconoscendo il tipo di contenuto delle mail che ricevi.

Sono due le Categorie preziose che devi tenere d’occhio:

ordini , per raccogliere automaticamente conferme d’acquisto, ricevute di pagamento, fatture e aggiornamenti sullo stato dell’ordine

, per raccogliere automaticamente conferme d’acquisto, ricevute di pagamento, fatture e aggiornamenti sullo stato dell’ordine prenotazioni, per quei pagamenti digitali che riguardano viaggi ed eventi, tra hotel, voli, ristoranti, voucher o biglietti di musei e concerti

Libero Mail riconosce automaticamente mittente e contenuto della mail, classificando il tutto nella giusta Categoria. Per controllare i tuoi acquisti attivi, dunque, non devi fare altro che aprire la sezione Ordini.

Come? Entra nella tua casella di posta e osserva le Categorie preimpostate sopra l’elenco delle tue mail in entrata. Al termine di questo elenco trovi tre puntini sospensivi. Clicca su questo tasto e seleziona ciò di cui hai bisogno. Puoi disattivare quelle preesistenti, con l’unica eccezione della Categoria Principale, aggiungendone due rinominate a tua scelta.

Filtra in automatico gli ordini

Il sistema delle Categorie è il punto di partenza, ma Libero Mail ti dà la possibilità di utilizzare anche un altro strumento. Può sembra un po’ troppo tecnico ma è decisamente semplice da sfruttare: Regole e Filtri.

Di fatto le regole ti permettono di automatizzare la gestione delle mail connesse ai tuoi acquisti (e non solo). Immagina ad esempio che tutti i messaggi provenienti da Amazon finiscano direttamente in una cartella dedicata. Vale lo stesso anche per mail con un certo tipo di oggetto, magari contenenti la parola “spedizione”.

Ecco come creare la tua prima regola:

apri Libero Mail e clicca sull’icona dell’ingranaggio in alto a destra e poi su “Tutte le Impostazioni”

sei ora nel menù “Impostazioni” e da qui seleziona la sezione Posta e poi voce “Regole e Filtri”

clicca su “Aggiungi regola” e scegli nome e una condizione tra mittente, destinatario, qualsiasi destinatario, dimensione, oggetto e priorità

definisci l’azione che desideri tra mantieni, copia in, scarta, reindirizza a, sposta in e rifiuta con motivo

puoi ad esempio spostare tutto nella cartella “Shopping” creata

salva la regola e Libero Mail la applicherà in automatico, seguendo le tue precise istruzioni

Regole utili

Passiamo ai consigli pratici e, quindi, a che tipo di regole utili potresti applicare alla tua casella di posta. Creane una per spostare tutte le mail provenienti da Amazon, Zalando Zara e altri e-commerce simili in una cartella chiamata “Shopping”.

Filtra le mail che contengono il numero di un ordine specifico per averlo sempre a portata di clic durante la fase di spedizione. Questo è molto utile quando aspetti un regalo e non vuoi che la conferma appaia accidentalmente.

Crea una cartella relativa a qualsiasi tuo progetto impegnativo. Pensa a una ristrutturazione, ad esempio, che ti sta richiedendo ovviamente numerosi acquisti. Potresti rinominarla “Casa nuova”, ad esempio, impostando regole per ogni negozio o brand coinvolto, così da avere tutto in un unico posto.

Creare cartelle è altrettanto semplice. Devi cliccare sul simbolo “+” accanto alla voce “Le mie cartelle” nella barra laterale a sinistra della casella. Assegna un nome e il gioco è fatto. Puoi crearne quante ne vuoi e combinarle con le regole per un sistema di organizzazione totalmente su misura.

Traccia la spedizione e scopri quando arriva il pacco

Arriva finalmente il momento della mail più attesa, quella che ti conferma la partenza del pacco. Tutto è andato per il meglio e tra non molto sarà a casa. Ma come trasformare questo messaggio in uno strumento di monitoraggio davvero utile?

Devi sapere che quasi tutte le mail di spedizione contengono un link diretto al tracciamento del corriere. Non devi fare altro che cliccare su quel link, accedendo così alla posizione in tempo reale del pacco.

Usa la “Ricerca avanzata” di Libero Mail per cercare il nome del corriere, così come le parole chiave “numero tracciamento” o “tracking”. In un attimo tutte le mail di spedizione ti saranno davanti.

Aggiungi ai “Preferiti” le mail più importanti, cliccando sull’icona della stella, come quella di un regalo di compleanno o di un ordine urgente, così da ritrovarla facilmente. Fai poi sempre affidamento alla sezione “Ordini”, tra le “Categorie”, per tenere sotto controllo eventuali ordini multipli.

Essere organizzati è una questione di praticità e non solo. Ti garantisce anche una serenità mentale inaspettata. Basta avere gli strumenti giusti e saperli utilizzare al meglio. Non ti resta che mettere in pratica questi piccoli accorgimenti e goderti lo shopping online senza pensieri. E se ancora non hai una casella Libero Mail, registrarsi è facilissimo e puoi farlo in un clic.

In collaborazione con Libero Mail