Andrea Mountbatten-Windsor, il livido misterioso sul volto: “Imbarazzato”

IPA Andrea Mountbatten-Windsor

Ogni apparizione di Andrea Mountbatten-Windsor diventa ormai una notizia. E l’ultima non fa eccezione. Le nuove immagini di Andrea Mountbatten-Windsor arrivano da Sandringham, dove l’ex Duca di York è stato fotografato in imbarazzo nei pressi di Marsh Farm. Fin qui, nulla di particolarmente strano. A catturare l’attenzione dei fotografi, però, è stato un livido molto evidente sul lato destro del volto, esteso dalla zona dell’occhio alla guancia. Un livido vistoso, impossibile da nascondere, che ha immediatamente scatenato una sfilza di ipotesi. Cosa è successo al fratello di Re Carlo? Nessuno, al momento, lo sa con certezza. E dal suo entourage, prevedibilmente, filtra il minimo indispensabile.

Il livido sul volto di Andrea Mountbatten-Windsor: cosa sappiamo

Qualcuno, a onore del vero, ha provato a mettere a tacere le speculazioni: una fonte vicina ad Andrea ha riferito al Daily Mail che il livido non sarebbe “motivo di preoccupazione” e che non ci sarebbe stato “nessun dramma”. Nessun dettaglio ulteriore, però, per ragioni di riservatezza medica. Una linea difensiva piuttosto classica per le comunicazioni della Famiglia Reale, ma che ovviamente non ha calmato la curiosità del pubblico.

E le ipotesi, puntualmente, hanno iniziato a rincorrersi. Alcuni medici interpellati dal Daily Mail, parlando in termini generali e senza riferirsi a una diagnosi, hanno ricordato che lividi vistosi possono comparire più facilmente in chi assume anticoagulanti. Tra le altre possibilità citate, anche le conseguenze di un intervento di chirurgia facciale o, più banalmente, un colpo ricevuto al viso. Impossibile stabilire quale di queste ipotesi corrisponda al caso specifico di Andrea, che nelle ultime settimane è stato visto pochissimo in pubblico.

Il nuovo avvistamento arriva dopo un altro episodio discusso a Sandringham: nelle scorse settimane, Andrea sarebbe stato avvicinato da un uomo con il volto coperto mentre si trovava nella tenuta. Secondo le ricostruzioni dei tabloid britannici, la situazione lo avrebbe spinto ad allontanarsi rapidamente e a chiedere nuovamente una protezione personale.

La caduta di Andrea Mountbatten-Windsor

Quello che è certo è che Andrea sta vivendo il periodo più difficile della sua intera esistenza. La parabola discendente dell’ex Principe ha subito un’accelerazione negli ultimi mesi, culminando con un evento senza precedenti nella storia recente della Monarchia britannica moderna: il suo arresto, avvenuto il 19 febbraio scorso, nel giorno del suo compleanno.

Quella mattina, poco dopo le 8, alcuni agenti in borghese si sono presentati nella tenuta di Sandringham per condurlo in custodia cautelare. La polizia della Valle del Tamigi lo aveva arrestato con l’ipotesi di cattiva condotta in pubblico ufficio; al centro degli accertamenti ci sarebbero anche presunte violazioni legate alla gestione di informazioni riservate. Indagini nate da alcuni sviluppi legati al caso Epstein, quando Andrea ricopriva il ruolo di inviato commerciale della Corona.

Da quel giorno, la sua posizione all’interno della Famiglia Reale è precipitata ulteriormente. Re Carlo gli aveva già revocato i titoli reali. Nell’agosto 2024 era arrivata anche la decisione di sciogliere la squadra di protezione personale finanziata con fondi pubblici, una misura che, dopo l’episodio dell’uomo mascherato a Sandringham, ha spinto lo stesso Andrea a chiedere – senza successo – il ripristino della scorta.