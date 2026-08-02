Letizia di Spagna bellissima con l’abito monospalla rosso all’Atlantida Mallorca Film Fest

Letizia di Spagna sfoggia un abito monospalla rosso all'Atlàntida Mallorca Film Fest e inaugura i suoi principali impegni estivi a Maiorca

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Letizia di Spagna in abito rosso a Maiorca

L’estate di Letizia di Spagna a Maiorca entra nel vivo con uno degli appuntamenti culturali che accompagnano ormai da diversi anni la sua permanenza sull’isola.

La Regina ha infatti preso parte alla serata conclusiva dell’Atlàntida Mallorca Film Fest, il festival dedicato al cinema organizzato da Filmin. Un’occasione che unisce la sua passione per la settima arte agli impegni istituzionali e che, anche questa volta, ha attirato l’attenzione per il suo impeccabile stile.

Letizia di Spagna illumina Maiorca con un elegante abito rosso

Come spesso accade quando si presenta a serate ed eventi, è stato il suo look a conquistare i riflettori. La Regina di Spagna, per presenziare alla serata di chiusura dell’Atlàntida Mallorca Film Fest ha scelto un raffinato abito midi monospalla in una profonda tonalità di rosso borgogna. Un colore intenso che valorizza l’abbronzatura estiva e che si conferma tra i suoi preferiti per gli appuntamenti più importanti.

Il modello, aderente ma essenziale, è caratterizzato da un morbido drappeggio che accompagna la silhouette lungo tutto il fianco, creando movimento senza rinunciare all’eleganza. A renderlo ancora più contemporaneo è il dettaglio dello spacco laterale, impreziosito da una zip a vista che dona carattere all’abito senza appesantirlo.

Anche gli accessori sono scelti con estrema cura. Letizia ha abbinato il vestito a un paio di ciabattine color nude con tacco basso e morsetto dorato: una soluzione tanto chic quanto pratica per una lunga serata estiva.

I gioielli sono ridotti al minimo: piccoli orecchini dorati e alcuni anelli, mentre i capelli, portati sciolti con una piega morbida e la riga laterale, completano un look luminoso e naturale che richiama ancora una volta femminilità e sobrietà, ormai cifra distintiva dello stile della sovrana.

IPA

Per l’occasione, Letizia è stata accolta dal regista Rodrigo Sorogoyen e dal cast di El ser querido, il film scelto per chiudere la sedicesima edizione della manifestazione. Tra i protagonisti della pellicola figurano Javier Bardem e Victoria Luengo, presenti insieme al resto della squadra per la première spagnola del film dopo il passaggio al Festival di Cannes.

La Regina Letizia si è seduta in prima fila per godersi la proiezione, dove ha incontrato proprio Javier Bardem e Victoria Luengo.

Gli impegni di Letizia di Spagna a Maiorca

L’Atlàntida Mallorca Film Fest è solo il primo degli appuntamenti che scandiscono l’estate della famiglia reale spagnola a Maiorca. Archiviata la serata dedicata al cinema, gli occhi sono già puntati sul prossimo evento in agenda.

Martedì 4 agosto Re Filippo VI e la Regina Letizia offriranno il tradizionale ricevimento al Palazzo di Marivent, uno degli appuntamenti più attesi del soggiorno estivo della Casa Reale. Come ogni anno saranno invitati rappresentanti delle istituzioni, del mondo della cultura e della società civile delle Baleari.

Al momento non risultano altri impegni ufficiali nell’agenda della Regina durante la permanenza sull’isola. Negli ultimi anni è capitato che la famiglia reale venisse avvistata anche al di fuori degli appuntamenti istituzionali, durante una passeggiata nel centro di Palma, una cena o una serata al cinema. Non è escluso, quindi, che anche quest’estate Letizia torni a farsi vedere in un contesto più informale.